Grevesmühlen

In den Gemeinden haben die Einwohner am Sonntag ihren ehrenamtlichen Bürgermeister gewählt. Alles beim Alten in Roggenstorf, Rüting, Stepenitztal und Warnow.

In Roggenstorf ist der amtierende Bürgermeister Bernadus Straathof (Einzelbewerber) wiedergewählt worden, in Rüting der Amtierende Holger Hinze (Einzelbewerber), in der Gemeinde Stepenitztal Peter Koth (CDU) und in Warnow Lothar Kacprzyk (WGGW). Alle vier hatten keinen Gegenkandidaten.

Anders in Bernstorf. Günter Cords trat nicht mehr zur Wahl an. Ihren Hut in den Ring warfen Einzelbewerber Mirko Timm, Johannes Schürmeyer (SPD) und Reinhard Carlo (Die Linke). Timm setzte sich nach den vorläufigen Ergebnissen durch.

In Testorf-Steinfort traten der Amtierende Hans-Jürgen Vitense (FWG) und Einzelbewerberin Jacqueline Schmedemann zur Bürgermeisterwahl an. Vitense holte die meisten Stimmen (vorläufige Ergebnisse).

Einen Gegenkandidaten hatte der amtierende Bürgermeister Steve Springer (WGU) in Upahl. Mit ihm stand Hans-Peter Voß (WG Upahl-Hanshagen) auf dem Wahlzettel. Ein Ergebnis ist noch nicht veröffentlicht.

In Gägelow treten Amtsinhaber Uwe Wandel (Einzelbewerber) und Daniel Soth-Worofka (SPD) am 16. Juni zur Stichwahl an. Zweiter Herausforderer war Friedel Helms-Ferlemann (CDU).

In sieben Gemeinden des Amtes Grevesmühlen-Land hat die CDU in den Gemeindevertretungen die Nase vor. Nur in Gägelow ist die Linke stärkste Partei.

Jana Franke