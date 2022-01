Grevesmühlen Land: Dieser Ort hat den größten Zuwachs in 2021

Grevesmühlen

Die Einwohnerzahlen im Amt Grevesmühlen Land steigen. Laut der aktuellen Statistik des Einwohnermeldeamtes in Grevesmühlen leben derzeit 19 152 Menschen in der Stadt sowie den Gemeinden Bernstorf, Gägelow, Roggenstorf, Rüting, Stepenitztal, Testorf-Steinfort, Upahl und Warnow.

Den größten Zuwachs verzeichnet dabei die Gemeinde Upahl, von 1609 kletterte die Einwohnerzahl bis zum Jahresende auf 1653, mit 24 Geburten liegt Upahl ebenfalls deutlich vorn im Amtsbereich. Deutlich Federn beziehungsweise Einwohner gelassen hat hingegen Gägelow, dort sank die Zahl innerhalb eines Jahres um 34 Bewohner auf nunmehr 2553.

Bernstorf und Stepenitztal haben zugelegt, was die Zahl der Einwohner betrifft. In Bernstorf stieg die Zahl um 28 auf 367, in der Gemeinde Stepenitztal leben derzeit 1744 Menschen, 35 mehr als zu Beginn des Jahres 2021. Die Stadt Grevesmühlen selbst verzeichnet 10 564 Einwohner, 30 weniger als zwölf Monate vorher.

Alle Zahlen aus dem Amt Grevesmühlen Land Grevesmühlen: EW-Zahl 10 564, Geburten in 2021: 57, Sterbefälle 162, Zuzüge 478, Wegzüge 403, Umzüge 362 Bernstorf: EW-Zahl 367, Geburten 3, Sterbefälle 6, Zuzüge 44, Wegzüge 13, Umzüge 1 Gägelow: EW-Zahl 2553, Geburten 15, Sterbefälle 14, Zuzüge 92, Wegzüge 127, Umzüge 23 Roggenstorf: EW-Zahl 469, Geburten 6, Sterbefälle 3, Zuzüge 19, Wegzüge 23, Umzüge 0 Rüting: EW-Zahl 528, Geburten 6, Sterbefälle 3, Zuzüge 42, Wegzüge 43, Umzüge 6 Stepenitztal: EW-Zahl 1744, Geburten 13, Sterbefälle 11, Zuzüge 136, Wegzüge 103, Umzüge 19 Testorf-Steinfort: EW-Zahl 635, Geburten 0, Sterbefälle 3, Zuzüge 23, Wegzüge 28, Umzüge 1 Upahl: EW-Zahl 1653, Geburten 24, Sterbefälle 10, Zuzüge 93, Wegzüge 63, Umzüge 8 Warnow: EW-Zahl 639, Geburten 3, Sterbefälle 6, Zuzüge 41, Wegzüge 29, Umzüge 8

Mit 57 Geburten liegt Grevesmühlen weiterhin deutlich unter dem Wert, der noch vor 30 Jahren in der Stadt festgehalten wurden. Mit der Wende waren Geburtenzahlen von weit über 100 pro Jahr die Regel, der Wert sank nach der Grenzöffnung deutlich und hat sich bis heute nicht erholt. Auch deshalb investiert die Stadt in neue Wohngebiete sowie Schulen und Kitas.

Von Michael Prochnow