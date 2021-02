Grevesmühlen

Zum geplanten Bau einer Schwimmhalle am Ploggensee in Grevesmühlen schreibt Michael Odo Hauck aus Wohlenberg: Baut Grevesmühlen eine Philharmonie am Ploggensee oder gar einen Flughafen?

Man könnte es meinen, wenn man liest, dass nach der beschlossenen externen Machbarkeitsstudie nun auch noch eine Lenkungsgruppe eingesetzt wird. Nein, man will ein Schwimmbad nach einem zertifizierten und in Europa dutzendfach – zuletzt in Anklam – gebauten Modell bauen. Man weiß also, wie es geht und was der Bau und der Betrieb kosten werden.

Und plötzlich drängt die Zeit, nachdem das Thema Schwimmhalle schon seit Jahrzehnten auf der Agenda stand. Das ist ja gerade so, als würde ich den Familienrat und die ganze Nachbarschaft bemühen, wenn ich eine Schaukel in den Garten stelle, zu der mir die Oma noch 90 Prozent der Kosten dazugibt.

Insgesamt ein kleines, aber strahlendes Beispiel für die Handlungsunfähigkeit unserer haupt- und ehrenamtlichen Verwaltung. Hauptsache, man hat alle mitgenommen und übernimmt keine Verantwortung.

