Grevesmühlen

Riesenschreck für Jürgen Schulte, der Leiter der Grevesmühlener Tafel traute seinen Augen nicht, als er ein Loch in der Hecktür des Transporters entdeckte, mit dem die Mitarbeiter die Lebensmittel für die Bedürftigen abholen. Offenbar hatte ein Geschoss den Wagen getroffen. Auch in der Werkstatt in Grevesmühlen gehen die Mitarbeiter davon aus, dass nur ein Projektil aus einer Waffe die Ursache für das Loch gewesen sein könne. Jetzt ermittelt die Polizei.

Jürgen Schulte leitet die Tafel in Grevesmühlen. Quelle: Archiv

Anzeige

„Ich war bei der Polizei und habe Anzeige erstattet. Die Beamten dort haben die Löcher vermessen und meinten, dass das während der Fahrt passiert sein muss“, sagt Jürgen Schulte. Zwölf Millimeter groß ist der Einschuss. „Die Polizisten haben gesagt, dass kann nur Jagdmunition gewesen sein.“ Vermutlich, so hätten ihm die Polizisten erklärt, habe ein Jäger aus größerer Entfernung das Wild verfehlt, die Kugel habe dann im Sinkflug den Wagen erwischt. Dabei hatten die Tafel-Mitarbeiter noch Glück, dass die Kugel nicht das Fahrerhaus erwischt hat.

Weitere OZ+ Artikel

Der Transporter der Grevesmühlener Tafel, das Einschussloch in der rechten Hecktür ist provisorisch geflickt, aber gut zu erkennen. Die Kugel ist auf der Innenseite der Tür wieder ausgetreten. Quelle: Michael Prochnow

Projektil ist verschwunden

Neben Jürgen Schulte selbst sind noch zwei weitere Mitarbeiter der Tafel regelmäßig mit dem Wagen unterwegs. Entdeckt haben sie den Einschuss durch Zufall am Mittwoch vor einer Woche. Wann genau die Kugel den Transporter getroffen hat, lässt sich nicht mehr genau feststellen. Auch das Projektil, das im Laderaum gelandet sein muss, ist verschwunden. „Die Kollegen haben nicht darauf geachtet, dort stehen die Kisten mit den Lebensmitteln, ich vermute, dass die Kugel dort irgendwo dazwischen lag“, so Schulte, der immer noch fassungslos ist über den Vorfall.

Spektakuläre Jagdunfälle in der Region Nach fünf Jahren, im November 2013, wurde der Prozess gegen einen Jäger aus Grevesmühlen abgeschlossen. Das Oberlandesgericht Rostock hat die Berufung des Mannes verworfen, der nach einem Jagdunfall in der Nähe von Naschendorf zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden war. Außerdem muss er Schmerzensgeld an die Witwe des Opfers zahlen. Im Spätsommer 2008 war bei einer Erntejagd rund um ein Maisfeld ein 50 Jahre alter Jäger durch einen Schuss tödlich verletzt worden. Die Entscheidung der Gerichte beruhte auf einer Indizienkette, Beweise gegen den Angeklagten gab es nicht. Der Fall wurde nie restlos aufgeklärt. Am 29. Dezember 2005 war ein Jäger (61) aus Jesendorf in einem Waldstück in der Nähe seines Dorfes verblutet, nachdem er von einer Kugel aus dem Jagdgewehr seines Freundes (42) getroffen worden war. Das Opfer starb noch im Rettungswagen. Das Amtsgericht Wismar verurteilte den Schützen zu einer Bewährungsstrafe, es habe sich laut Richter um einen tragischen Unfall gehandelt. Demnach habe sich der tödliche Schuss gelöst, als der Jäger die Waffe auf den Rücksitz seines Wagens legte, das Opfer stand auf der anderen Seite des Fahrzeugs. Der Angeklagte hatte unmittelbar nach dem Vorfall 2,04 Promille Alkohol im Blut, der Mann begründete den Wert damit, dass er unmittelbar nach dem Tod des Freundes Alkohol getrunken habe. Die Aussage konnte die Staatsanwaltschaft nicht widerlegen. Am 3. August 2013 hatte sich bei der Rapsernte auf einem Feld in der Nähe von Bergen ein Jagdunfall ereignet, bei dem der 42-jähriger Fahrer einer Landmaschine lebensbedrohlich verletzt worden war. Ein 63-jähriger Jäger aus Nordrhein-Westfalen hatte während der Mäharbeiten auf eine Bache mit Frischlingen geschossen, die aus dem Raps gekommen waren. Dabei hatte vermutlich ein Querschläger den Landwirt verletzt. Der Unfall sorgte für eine Debatte über Erntejagd und Sicherheitsbestimmungen. Bei einem Jagdunfall Ende Juli dieses Jahres in einem Waldstück bei Groß Vielen (Mecklenburgische Seenplatte) war ein 70-Jähriger lebensbedrohlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der Mann mit einem 59-jährigen Jäger zum Jagen unterwegs. Nach der Jagd verstauten die Männer ihre Waffen im Fahrzeug. Dabei habe sich ein Schuss aus der Waffe des 70-Jährigen gelöst, so dass er sich selbst anschoss. Da aufgrund der vorgefundenen Spuren und Auswertung der ärztlichen Untersuchung nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Schuss aus der Waffe des 59-Jährigen kam, ermittelt die Polizei wegen Verdachts auf Körperverletzung. Die Polizei geht jedoch von einem Jagdunfall aus. Der schwer verletzte Mann wurde mit einem Rettungswagen in das Neubrandenburger Klinikum gebracht, wo er notoperiert wurde.

Inzwischen ermittelt die Polizei in dem Fall. Die Nachforschungen gestalten sich nicht gerade einfach, denn weder der genaue Zeitpunkt noch der Ort stehen fest. Wie Jürgen Schulte berichtet, sei der Transporter ausschließlich am Vormittag unterwegs. Die Sammelstellen führen die Mitarbeiter der Tafel von Grevesmühlen nach Schönberg, von dort geht es zum Priwall und über Klütz wieder nach Grevesmühlen, je nachdem, was an den betreffenden Tagen abzuholen ist. Irgendwo entlang dieser Routen muss es Anfang vergangener Woche passiert sein. „Mittwoch haben wir das Loch entdeckt, lange kann es dort noch nicht gewesen sein“, sagt Jürgen Schulte.

Kriminaltechniker haben den Einschuss vermessen

Das Loch ist inzwischen notdürftig mit Silikon und einem Aufkleber geflickt worden, denn der Wagen muss laufen. Es ist das einzige Fahrzeug der Grevesmühlener Tafel, das über eine Kühlung verfügt. „Die Arbeit muss ja weitergehen“, sagt der Chef der Tafel.

Die Polizei bestätigt den Fall. Inzwischen habe die Kripo die Ermittlungen übernommen, das Einschussloch sei kriminaltechnisch untersucht worden. Mehr könne man derzeit dazu nicht sagen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Jäger der Verursacher sein könnte, sei hoch.

Erntejagden laufen seit Wochen

Seit Wochen laufen die Ernten in der Region. Und mit Beginn der Ernten auf den Felder haben auch die Erntejagden begonnen. Dabei begleiten Jäger die Landwirte. Werden Felder abgeerntet, so postieren sich die Schützen auf den Hochsitzen rund um das Feld. Vorrangiges Ziel dabei ist das Schwarzwild, das die Felder tagsüber als Deckung nutzt. Das Problem dabei ist, dass die Jäger schwer einschätzen können, wo die Wildschweine einzeln beziehungsweise in Rotten aus den Feldern brechen, sobald die Erntemaschinen das Getreide beziehungsweise den Raps dreschen.

Die Folge ist, dass sie schnell reagieren müsse. Dabei passieren immer wieder Unfälle, was in Mecklenburg-Vorpommern immerhin dazu geführt hat, dass die Schützen nur noch von Kanzeln beziehungsweise Hochsitzen aus jagen dürfen, damit die Kugeln bei Fehlschüssen oder wenn die Projektile den Wildkörper durchdringen im Erdreich landen. Nach Polizeiangaben sei es sehr wahrscheinlich, dass der Transporter der Tafel während einer solchen Erntejagd versehentlich getroffen worden sei.

Von Michael Prochnow