Ein Klick mit der Maus und der Bass wummert durch das Tonstudio, das sich in einem Dachgeschoss in der Lübecker Straße in Grevesmühlen befindet. Techno würde die Generation, die in den 1990-er Jahren mit Marusha und Scooter aufgewachsen ist, dazu sagen. „Elektronische Musik eben“, sagt Christian Kirchhoff, alias Chris Kirk, und blickt auf die drei Bildschirme auf seinem Schreibtisch, auf denen sich Dinge abspielen, die nur Leute verstehen, die sich mit Musik beschäftigen.

Zwei Mikros, eine Tastatur und ein Keyboard, auf dem er sich die Noten aufgeschrieben hat, sind alles, was er braucht. „Eigentlich reicht eine App für 18 Euro, um Musik zu machen“, erklärt der 42-jährige Familienvater, der im richtigen Leben den Traumberuf schlechthin hat. „Ich fahre für mein Leben gern Lok“, sagt er. Musik sei das Hobby, und das solle sie auch bleiben. „Wichtig ist, dass du ein Gehör für die Musik hast.“ Ein Instrument habe er nie gelernt. „Als ich noch ein Kind war, habe ich ein Keyboard geschenkt bekommen, das war der Anfang.“ Und über Jahre hinweg ein Zeitvertreib mit Herz und Leidenschaft. Doch seit ein paar Monaten ist das etwas anders geworden.

Und diese Musiker sollten Sie auch kennen Musik aus Grevesmühlen? Gibt es seit Jahrzehnten. Unabhängig davon, dass die Kreismusikschule mit ihrer Arbeit zahlreiche Talente hervorgebracht hat, die bis heute ihrer Leidenschaft nachgehen und Solo oder als Combo auftreten, gibt es in der Region eine breite Palette an Musik aller Genres. Da sind zum Beispiel: Reuters Fritzen, die mit ihren deutschen und plattdeutschen Texten und einer Musik, die zwischen Folk und Rock angesiedelt ist, für Unterhaltung sorgen. Die Gruppe, die auf zahlreichen Veranstaltungen seit etlichen Jahren im Norden auftritt, hat längst Kultstatus in Nordwestmecklenburg. Gleis 4, das sind sind Maik Reschke, Daniel Wiesjahn, Marco Retzlaff und Andreas Voß. Erst seit 2018 gibt es die Gruppe, die sich nach ihrem Treffpunkt am Grevesmühlener Bahnhof benannt haben, im Keller des Bahnhofs haben sie ihren Probenraum. Zwei CDs hat die Gruppe bereits herausgebracht mit überwiegend deutschen Texten, die Stilrichtung bezeichnen die Musiker als Countryrock. Eine ganze andere Musikrichtung bespielt Fritz Bräunig, der Lehramtsstudent aus Naschendorf sorgt im Netz als Freezy 36 mit seinen Rapsongs für Aufsehen. Einen seiner ersten Titel schrieb er für seinen verstorbenen Vater. Auch für Leute, die keinen Rap mögen, die Songs gehen ans Herz. Unterhaltung für einen ganzen Abend, das bieten Matze & Andi, das Duo mit Matze Buhse, der ebenso wie sein Partner Andi Ziehn auch solo unterwegs ist, überzeugt mit deutschen Texten und richtig guten Coversongs. Für jede Party ein Gewinn, Matze Buhse hat inzwischen ein Label gefunden, das ihn unterstützt. Doch das sind noch längst nicht alle Band aus der Region, die inzwischen weit über die Kreisgrenzen hinaus bekannt sind. Ein Beispiel ist „The Hitmen“, der mit seinen selbst komponierten Titeln auch im Ausland kein Unbekannter ist. Hinter dem Namen verbirgt sich Ronny Bibow aus Börzow. Musikrichtung? Einfach einmal reinhören im Netz unter „The Hitmen“, es lohnt sich.

Musikproduzent hat Kontakt aufgenommen

Denn ein Musikproduzent aus Lüneburg ist auf ihn aufmerksam geworden. Rene Lienke, Sänger und Produzent, hatte ihn im April dieses Jahres gebeten, einen seiner Songs zu überarbeiten mit seiner elektronischen Musik. „Wie er gerade auf mich gekommen ist, das weiß ich bis heute nicht. Aber seitdem hat sich einiges verändert.“ Denn inzwischen macht Christian Kirchhoff nicht nur Musik, zusammen mit Rene Lienke produziert er Podcasts. Dazu gehören Interviews mit anderen Künstlern und Diskussionen zu aktuellen Themen, die sie dann ins Netz stellen. In der Regel sitzt

Chris Kirk dann allein vor dem Mikro in Grevesmühlen, Rene Lienke in seinem Studio in Lüneburg, die Interviewpartner werden online zugeschaltet. „Danach werden die Tonspuren zusammengeschnitten und fertig ist der Podcast.“ Klingt total einfach. „Na ja, so schwer ist das auch nicht“, sagt der 42-Jährige, der in atemberaubender Geschwindigkeit die unzähligen Programme und Einstellungen auf seinem Rechner bedient. Lokführer eben. Die größte Hürde ist im Moment das Internet in Grevesmühlen, das Glasfaserkabel der Wemacom liegt schon im Haus, läuft aber noch nicht. Das Interview mit der OZ findet an einem verregneten Sonntagnachmittag statt. Die Liveschalte mit Rene Lienke bricht immer wieder zusammen. „Tja, da sind jetzt wohl alle Nachbarn im Netz, da bleibt nicht mehr viel Platz auf der Datenleitung.“

Laptop ist immer dabei

Zurück zur Musik. Seinen Laptop mit dem entsprechenden Programm hat er immer dabei. „Auf der Lok natürlich nicht, dort ist Musik nicht erlaubt.“ Aber wenn er unter der Woche in Deutschland unterwegs ist, dann nutzt er die Pausen, um neue Songs zu entwickeln. Das heißt, Akkorde aneinanderreihen, hören, was passt. Und dann darauf hoffen, dass es Menschen gibt, die das gut finden. Unter anderem auf der Streamingplattform Spotify sind die Lieder von Chris Kirk zu hören. 50 Titel hat er aktuell dort im Angebot, mehr als drei Stunden Musik aus Grevesmühlen, wenn man so will.

Für ein paar Euro im Monat können sich Kunden dort anmelden und so viele Titel hören, wie sie wollen. Egal von welchem Künstler, egal wann und wo. Und wie kommen die Titel von Chris Kirk auf die Plattform. „So schwer ist das eigentlich nicht, es gibt so etwas wie eine Agentur, an die zahlst du eine Gebühr und dann werden die Songs auf die entsprechenden Plattformen verteilt.“ Klingt simpel, aber genau so machen das Tausende von Musikern, die wie der 42-Jährige auf Dachböden und in Hobbykellern sitzen. „Deshalb war es wichtig für mich, dass Rene mit mir zusammenarbeitet. Das hat dazu geführt, dass unsere Songs in den Charts auch gehört werden.“ Denn der Produzent ist seit Jahren im Geschäft, weiß, was ankommt.

CD-Verlosung im Internet

Die Musik von Chris Kirk klingt, wenn man das so sagen darf, nicht danach, als wäre sie auf einem Dachboden entstanden. Die Beats sind eindringlich, die Melodien stimmig. Und echt keine Ahnung von Musik? „Na ja, ich weiß natürlich, welche Akkorde passen und wie die einzelnen Instrumente aufeinander abgestimmt sind“, gibt er zu. „Aber Noten? Keine Ahnung.“ Dafür weiß der 42-Jährige, wie er mit seinen Hörern im Netz kommuniziert, ob er neue Songs ankündigt oder CDs verlost, es gibt viele Wege, um im Gespräch zu bleiben. Denn auch darum geht es. „Du kannst Musik machen, soviel du willst, aber wenn dich niemand kennt, dann bringt es nichts.“ Gewinn macht der Lokführer mit seinem Hobby nicht, noch nicht. „Das, was du dafür am Ende bekommst, wenn deine Titel gestreamt werden, das sind Bruchteile von Cents, aber das ist auch nicht wichtig.“ Die Songs, und das betont er, müssten eben einfach gut sein. Einiges von dem, was er in der Anfangszeit veröffentlicht habe, würde er heute so nicht mehr rausbringen. „Ich lerne dazu, und jetzt zusammen mit Rene hat das alles noch einmal einen Sprung gemacht.“ Im Netz kann er sehen, wo auf der Welt seine Titel gestreamt werden, in Irland zum Beispiel, selbst in Australien haben Leute seine Songs runtergeladen. In Frankreich lief die Musik im Internetradio. Nur Grevesmühlen taucht in der Statistik nie auf.

Und wer bestimmt bei Familie Kirchhoff eigentlich im Auto die Musik? Läuft Chris Kirk in Dauerschleife? „Wenn ich fahre, dann läuft meine Musik.“ Und wenn seine Frau am Steuer sitzt. „Dann hören wir was anderes, das ist auch ok so.“ Frei im Internet zu hören sind einige der Songs übrigens bei Youtube.

