Grevesmühlen: Männer des GFC wollen in die Landesliga aufsteigen

Grevesmühlen

Coronabedingt ruht auch in vielen Ligen das runde Leder. Mit etwas Glück haben sich einige Fußball-Mannschaften vor Beginn des 4. Lockdowns noch erfolgreich in die Winterpause gerettet. Dazu gehört zum Beispiel die 1. Männermannschaft des Grevesmühlener FC. Dank eines 5:0-Heimsieges gegen die 2. Mannschaft des Doberaner FC sicherte sie sich die Herbstmeisterschaft in der Landesklasse V.

Siege in den ersten neun Spielen

Wenig überrascht zeigt sich davon Klaus Welzer. „Die Qualität hat die Mannschaft“, so der GFC-Präsident. Die meisten Spieler würden sich über viele Jahre kennen, hatten bereits im Nachwuchs zahlreiche Erfolge auf Kreis- und Landesebene errungen. Seit gut zwei Jahren sorgen sie jetzt auch für neuen Schwung und Erfolge im Männerbereich, wo den GFC in der Vergangenheit sonst eher Abstiegssorgen plagten. Zuerst hatten die jungen Spieler großen Anteil daran, dass die Kreisliga gehalten wurde. Es folgten Aufstiege über die Kreisoberliga bis hin zur Landesklasse. Dort gewann der GFC als Aufsteiger die ersten neun Spiele, ehe es am 10. Spieltag mit 1:2 in Groß Stieten die erste Niederlage gab. Außerdem schied der GFC in der 3. Runde des Landespokals erst im Elfmeterschießen gegen die zwei Klassen höher in der Verbandsliga spielenden Kicker des FSV Bentwisch aus.

Neben den vier Neuzugängen Jonas Reincke und Lasse Hering (beide vom Mallentiner SV), Marvin Faasch (Einheit Grevesmühlen) und Lares Kodanek (PSV Wismar), die die Mannschaft zu Saisonbeginn verstärkten, haben Franka Lechner und René Klapper ihren Anteil am sportlichen Erfolg des GFC. Das Trainer-Ehepaar aus Wismar hatte Mitte 2019 den GFC übernommen und war mit ihm in die Landesklasse aufgestiegen. Gemeinsam knüpften sie nun an diese Erfolge an.

Die Mannschaft will aufsteigen

Doch wohin führt der Weg des GFC, was ist das Ziel? „Wir haben vor der Saison kein Ziel an die Mannschaft ausgegeben und werden das als Vorstand auch jetzt nicht tun“, so Welzer. Doch die Mannschaft möchte aufsteigen, wie der Präsident hinzufügt. Das wäre dann die Landesliga. Unabhängig vom möglichen Aufstieg werden schon in der Rückrunde mit Jakob Rosenow von Einheit Grevesmühlen und Malte Nicolai vom PSV Wismar zwei weitere Spieler die Mannschaft verstärken.

Aufstieg in die Landesliga Die 1. Männermannschaft des Grevesmühlener FC hat die Hinrunde der Landesklasse V mit 27 Punkten als Tabellenführer abgeschlossen. Von den elf Spielen gewann sie neun und verlor zwei. Auf dem 2. Platz folgt die SG Groß Stieten mit 22 Punkten und Einheit Grevesmühlen mit 21 Punkten, aber einem Spiel weniger als Groß Stieten und der GFC. In die Landesliga kann hier nur der Tabellenerste aufsteigen. Anders ist es in der 1. Kreisklasse, wo die 2. Mannschaft des GFC hinter dem Spitzenreiter FC Mecklenburg Schwerin III, dem Zweiten MSV Lübstorf und dem Dritten FC Seenland Warin II den 4. Platz belegt. In dieser Liga steigen die ersten beiden Mannschaften in die Kreisliga auf.

Aufsteigen möchte auch die zweite Männermannschaft, wie Klaus Welzer sagt. Gebildet worden war sie erst zur neuen Saison aus einem Teil der ehemaligen 1. Männermannschaft und sechs A-Junioren. Mehrere Spieler aus anderen Vereinen verstärkten im Laufe der Saison das Team. Nach zwölf Spieltagen belegt es in der 1. Kreisklasse den 4. Platz. Betreut wird die 2. Männermannschaft von Spielertrainer Martin Voß.

Offen ist derzeit allerdings, wann die fehlenden Spiele der abgebrochenen Hinrunde nachgeholt werden können. In die Corona-Kugel kann ja niemand schauen. Auch Trainingsbetrieb findet kaum noch statt. Denn für die Männermannschaften gilt draußen die 2 G-Regel und drinnen 2 G-Plus. Das heißt: Training ist im Freien für Genese und Geimpfte noch möglich, in die Kabine dürfen die Kicker aber nur noch mit einem vorgelegten Test. Diese Regeln gelten auch für die Halle. „Das Männerturnier im Dezember haben wir deshalb abgesagt“, so Klaus Welzer. Und die ebenfalls geplanten Nachwuchsturniere wurden erst einmal verschoben. Ob sie zu einem späteren Zeitpunkt durchführbar sind, vermag momentan niemand zu sagen.

Frauen haben wieder eine Mannschaft und einen Trainer

Offen ist auch das Frauenturnier am 23. Januar 2022. Mehrere Mannschaften, darunter unter anderem Rapid Lübeck und Internationale Rostock, haben zugesagt. Für den GFC als Gastgeber wäre es ein erster Vergleich mit anderen Frauen-Mannschaften, nachdem die eigene Mannschaft aufgrund von Personalmangel vor der Saison aus dem Spielbetrieb genommen wurde. Die Situation ist mittlerweile eine andere und hat sich ins Positive gewandelt. Dank einiger Frauen aus dem Grevesmühlen und dem Umkreis ist der Kader jetzt groß genug, um in der kommenden Saison wieder in der Kreisoberliga West zu spielen. Trainiert wird die Mannschaft von André Voigt. Der 49-Jährige kümmert sich zusammen mit Uwe Hopp und Klaus Welzer außerdem um die D-Jugend des Grevesmühlener FC.

Verstärkungen sucht der GFC nach Aussage seines Ehrenamtsbeauftragten Wilfried Schläger in allen Altersklassen. Ansprechpartner und weitere Informationen stehen auf der Homepage www.grevesmuehlenerfc.de.

Von Dirk Hoffmann