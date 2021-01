Grevesmühlen: Majestätischer Besuch auf dem Ploggensee

Grevesmühlen

„Gar majestätisch gleitet er einher. Auf stillem Weiher, aber – stumm ist er...“, schreibt der deutsche Schriftsteller Karl Pöls († 1884) in seinem Gedicht „Der Schwan“. Majestätisch – nichts anderes lässt sich über den weißen Wasservogel sagen, der es sich auf dem Ploggensee in Grevesmühlen bequem gemacht hat und den unser Fotograf Karl-Ernst Schmidt im Foto festhielt. Wer kommt in meine Arme, scheint der Schwan zu rufen.

Der Schwan auf dem Ploggensee. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Schwäne sind übrigens Vegetarier. Durch die permanente Aufnahme von Faulschlamm trägt der Schwan enorm zur Säuberung des Gewässers bei. In vielen Kulturen ist der Schwan das Symbol für Liebe, Reinheit und Anmut. Man sagt den Tieren nach, dass sie ihrem Partner tatsächlich ein ganzes Leben lang treu bleiben. Hat sich ein Schwanenpaar gefunden, kann es nur der Tod eines der beiden Partner voneinander trennen.

Von Jana Franke