Seit der dritten Klasse nimmt Marie Mattutat aus Gostorf (Landkreis Nordwestmecklenburg) an Mathematik-Wettbewerben teil. Sie bekam beim Bundeswettbewerb einen dritten Preis unter 1182 Teilnehmern. Was sie dabei für Aufgaben lösen muss, ist beeindruckend und für die meisten Menschen wohl ein Rätsel. Ein Beispiel finden Sie im Beitrag.

Marie Mattutat vom Gymnasium am Tannenberg in Grevesmühlen hat beim Bundeswettbewerb Mathematik einen dritten Preis erreicht. Sie will in diesem Jahr Abitur machen. Quelle: Malte Behnk