Grevesmühlen

Das Vereinsleben im Behindertenverband Grevesmühlen ist in Zeiten von Corona nahezu zum Erliegen gekommen. Fast alle Veranstaltungen mussten abgesagt werden. „Die Weihnachtsfeier im Familienferiendorf in Wohlenberg war immer ein schöner Jahresabschluss“, resümiert die Vorsitzende, Heidrun Lange. In gemütlicher Atmosphäre sollte eigentlich am 5. Dezember gefeiert werden. Möglich war das jedoch aufgrund des Infektionsgeschehens in Nordwestmecklenburg nicht.

Eine Freude will der Vorstand den Vereinsmitgliedern aber dann doch noch zum Ende des Jahres machen. „Es gibt ein kleines Präsent mit Kugelschreiber, Minitaschenlampe, einem Schokoladenweihnachtsmann und selbstgebackenen Plätzchen“, verrät Heidrun Lange.

Anzeige

Lesen Sie auch: OZ-Weihnachtsaktion: Grevesmühlen sammelt für Schulfördervereine und Hospiz

Gemeinsam mit Angelika Ruhnke, Monika Kebschull, Helga Kaatz und Susanne Pratz verpackte sie die Präsente und verfasste einen lieben Brief mit dem Hinweis, sich bewusst ein paar entspannte Tage zu gönnen und die Ruhe zu genießen. Alles zusammen wird nun an die Mitglieder verteilt.

Das Lachen fehlt

Nun ruht alle Hoffnung auf dem kommendem Jahr. „Wir hoffen, dass unser Vereinsleben dann wieder aktiviert wird“, erklärt Heidrun Lange. „Wir vermissen die gemeinsamen Stunden im Vereinshaus, die Veranstaltungen und die Ausflüge“, ergänzt sie. Aber am meisten, gibt sie zu, vermisst der Vorstand die Mitglieder. „Es fehlen uns die Gespräche und das Lachen mit unseren Mitgliedern.“

Von Jana Franke