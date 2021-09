Grevesmühlen: Mit der Bahn bekam die Stadt Anschluss an die große weite Welt

Grevesmühlen

Am 1. Juli 1870 bekam Grevesmühlen Anschluss an die große weite Welt. An dem Tag wurde die Bahnstrecke Bad Kleinen – Grevesmühlen – Lübeck eröffnet. Die Eisenbahn galt damals nicht nur als modernes Fortbewegungsmittel, sondern auch als Symbol des Fortschritts.

In Grevesmühlen folgte auf die Eröffnung des Bahnhofs der Bau der Bahnhofstraße als Verbindung zum historischen Zentrum. Bis 1940 entstand links und rechts ein neues Stadtviertel. Die Bahnhofstraße hieß ab 1980 nach einem früheren stellvertretenden Ministerpräsidenten der DDR Otto-Nuschke-Straße. Nach der Wende bekam sie ihren alten Namen zurück.

Bereits 1905 fuhr der erste Zug von Grevesmühlen nach Klütz. Heimathistoriker Günter Henning berichtet: „Am 27. Mai 1995 wird die Bahnlinie Grevesmühlen nach Klütz, liebevoll ‚Klützer Kaffeebrenner‘ genannt, eingestellt.“

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Zeitalter des Autos verlor die Bahn überall an Bedeutung. Ab 2001 diente das große Empfangsgebäude in Grevesmühlen nicht mehr dem Zweck, für den Arbeiter es vor über 130 Jahren gebaut hatten. Zwölf Jahre später gelang es der Stadt, das Gebäude zu kaufen. Sie sanierte es. Es entstand der „Bürgerbahnhof“ mit Jugendtreff, Café und vielem mehr.

Von Jürgen Lenz