Grevesmühlen

Endlich, nach monatelanger Pause dürfen zumindest Kinder und Jugendliche wieder in ihren Vereinen Sport treiben. Und zwar unter bestimmten Regeln, im Außenbereich dürfen die Gruppe nicht größer als 25 Personen sind, im Innenbereich liegt die Grenze bei 15 Teilnehmern. Doch wie sind die Bestimmungen für Erwachsene, dürfen auch sie wieder ab dem 1. Juni zusammen Sport treiben. Die Antwort: Jein.

Tests für Hobbysportler vor dem Training?

Wie Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler mitteilt, warte die Stadt derzeit auf die Durchführungsverordnung für den neuesten Erlass zum Thema Sport. „Wir wissen, dass ab dem 1. Juni wieder eine ganze Menge möglich sein wird für die Sport, aber wie genau die Regeln aussehen, das wissen wir noch nicht.“ Ende der Woche rechnet Prahler mit den entsprechenden Unterlagen. Was er derzeit sagen kann, ist, „dass auch der Hallensport wieder loslegen kann“. Allerdings mit Einschränkungen, da in der Sport- und Mehrzweckhalle im Ploggenseering nach wie vor Sitzungen stattfinden. „Wir werden alles dafür tun, dass die Vereine die Halle nutzen können. Aber das ist der einzige Ort, wo wir derzeit Sitzungen in größerem Umfang durchführen können. Insofern bitte ich um Verständnis, dass nicht jede Trainingseinheit möglich sein wird.“ Unklar ist derzeit noch, wie die Kommune mit den geforderten Testungen für die Sportler im Innenbereich umgehen soll. Müssen die Teilnehmer an den Trainingseinheiten einen tagesaktuellen Test vorlegen, reicht die Bescheinigung des Arbeitgebers? „Alles das klären wir, wenn die Verordnung vorliegt.“

Ordnungsamt kontrolliert Gaststätten

Wie kompliziert der Umgang mit den sich ständig ändernden Regelungen ist, haben am Pfingstwochenende die Betreiber der Gastronomie zu spüren bekommen. Die Mitarbeiter des Grevesmühlener Ordnungsamtes waren über die Feiertage unterwegs, um die Einhaltung zu kontrollieren. Unter anderem wurden die Eisdiele in Rüting, Zoltans Hof in Roxin und das Gasthaus Luisenhof kontrolliert. „Im Ergebnis können wir sagen, dass sich nahezu alle an die Regeln gehalten haben“, so das Fazit von Lars Prahler. Lediglich einige Hinweise habe es gegeben.

Von Michael Prochnow