Bisher standen alle Signale auf Halt im städtischen Museum in Grevesmühlen. Die neue Sonderausstellung ist seit Langem aufgebaut, konnte aber wegen der Corona-Zwangspause nicht gezeigt werden: „Vom Ankommen und Abfahren – 150 Jahre Eisenbahn Lübeck–Bad Kleinen.“

Der Schönberger Museumsleiter Olaf Both und Sven Schiffner vom Museumsbeirat Grevesmühlen haben die Sonderschau erarbeitet. Ab Dienstag, den 1. Juni, kann sie endlich besucht werden. An dem Tag dürfen nach einem Beschluss der Schweriner Landesregierung wieder alle Museen öffnen. Die Bedingung: Besucherinnen und Besucher müssen einen zertifizierten Coronatest mit negativem Ergebnis nachweisen, der höchstens 24 Stunden alt ist, oder seit mindestens zwei Wochen vollständig geimpft sein. Das Resultat eines privaten Selbsttests genügt nicht.

„Es ist schön, dass wir endlich unsere Sonderausstellung zeigen“, sagt die Leiterin des städtischen Museums in Grevesmühlen, Marina Safarjan. Willkommen sind Gäste ab 1. Juni auch in den Dauerausstellungen. Das Museum am Kirchplatz öffnet dienstags bis freitags von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 13 Uhr.

„Es ist schön, eine Erlösung“

„Es ist schön, eine Erlösung, dass die Zeit des Stillstands vorbei ist“, freut sich Eva Doßmann, Vorsitzende des Klostervereins Rehna. 40 kunstvolle Fotografien von Volkmar Krause hängen bereits in der Klosteranlage, die mit jährlich 10 000 Gästen zu den wichtigsten Touristenattraktionen in Westmecklenburg gehört. Ab 1. Juni darf sie wieder öffnen: dienstags bis freitags von 10 bis 17 Uhr und am Wochenende von 11 bis 17 Uhr. Wer ein Testzentrum sucht, findet es am Alten Bahnhof, Bahnhofsstraße 1. Geöffnet ist es wochentags von 14 bis 19 Uhr. Termine für die Wochenenden vergibt das Testzentrum unter der Telefonnummer 0174 / 31 909 34.

Antje Reinhold von der Kloster- und Stadtinformation sieht der Wiedereröffnung am 1. Juni mit Freude entgegen. Sie sagt: „Wir freuen uns, dass wir die Türen wieder öffnen können. Endlich.“ Weil sich bereits Frauen und Männer gemeldet haben, ist sie sicher: „Es werden Gäste kommen.“ Antje Reinhold erwartet auch Besucherinnen und Besucher zu einer Finissage der Sonderausstellung am Sonnabend, den 19. Juni, um 16 Uhr im Nonnengarten. „Die Nachfrage ist da“, erläutert die Mitarbeiterin der Kloster- und Stadtinformation.

Sven Schiffner vom Museumsbeirat Grevesmühlen und der Schönberger Museumschef Olaf Both präsentieren Exponate einer Sonderausstellung. Quelle: Jürgen Lenz

Mit Fotos von Volkmar Krause bietet das Kloster in Rehna seinen Besucherinnen und Besuchern bis 22. Juni eine attraktive Sonderschau. Wenn der Hamburger über seine Bilder spricht, dann spricht er von einer „visuellen Fahrt durch eine Welt, wie ich sie sehe oder manchmal zu sehen wünschte.“ Die kreative Reise beginnt in der Anfangszeit der Fotografie, als die Kameras noch kein Objektiv hatten und keine Batterie. Volkmar Krause nutzt seit vielen Jahren die Technik der Camera obscura für eine Neuentdeckung der Langsamkeit. Seine Bilderwelt im Rehnaer Kloster ist eine entschleunigte. Viele Fotos im Kreuzgang wirken mit ihren weichen Übergängen wie gemalt und sehr dekorativ. Aufgenommen hat Volkmar Krause die meisten Bilder am Meer und in seiner Heimatstadt.

Die darauffolgende Sonderausstellung im Kloster ist bereits geplant: „Norddeutsche Landschaften.“ Im Kreuzgang werden vom 26. Juni bis 10. Oktober Werke aus der Kunstsammlung des Norddeutschen Rundfunks gezeigt.

Museum in Schönberg präsentiert historische Lampen

Das Volkskundemuseum in Schönberg kann nach dem Ende der Corona-Pause ab 1. Juni zu einer Sonderschau einladen: „Alles ist erleuchtet – von Lampen und Leuchten.“ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Museums hatten die Ausstellung monatelang vorbereitet. Sie konnte aber nur wenige Tage der Öffentlichkeit gezeigt werden, bevor es am 19. April wegen verschärfter Corona-Regeln hieß: Nichts geht mehr. Besucht werden kann das Museum in Schönberg, Am Markt 1, ab 1. Juni dienstags von 13 bis 18 Uhr, mittwochs und donnerstags von 11 bis 18 Uhr und sonnabends von 13 bis 18 Uhr.

Auch das Grenzhus in Schlagsdorf darf ab 1. Juni wieder einladen. „Wir begrüßen es sehr, dass wir wieder öffnen können“, erklärt Andreas Wagner, Leiter des Informationszentrums zur innerdeutschen Grenze. Er hätte sich gewünscht, dass die Museen in Mecklenburg-Vorpommern nicht erst jetzt wieder Gäste empfangen dürfen. Immer wieder wechselnde Corona-Bestimmungen haben viel Unsicherheit in die Arbeit der Museen im Land gebracht.

Grenzhusleiter Andreas Wagner kann ab 1. Juni wieder zu einer Sonderausstellung einladen. Quelle: Jürgen Lenz

Der Trägerverein „Politische Memoriale“ konnte die finanziellen Folgen bisher bewältigen. Andreas Wagner erläutert „Wir haben es geschafft, mit Unterstützungsgeldern und Kurzarbeit betriebswirtschaftlich über die Runden zu kommen.“

Einführung im Internet

Das Grenzhus hat eine Wanderausstellung über das Barber-Ljaschtschenko-Abkommen von 1945 erarbeitet. Sie informiert über den Gebietstausch zwischen Ost und West und dessen Folgen für die Menschen in der Region. Im Internet zeigt das Grenzhus eine Einführung: www.youtube.com/watch?v=eOptolJ8ntM. „Wir werden weiter kleine Filme selbst machen“, kündigt Andreas Wagner an.

Erste Station der Wanderausstellung ist das Grenzhus. Dort kann sie bis 13. Juni besucht werden. Der Leiter kündigt an: „Danach geht sie nach Ratzeburg ins Kreismuseum.“ Im September wird sie in der Malzfabrik in Grevesmühlen gezeigt. Letzte Station wird Gadebusch sein. Die Öffnungszeiten in Schlagsdorf, Neubauernweg 1: Montag bis Freitag 9 bis 16.30 Uhr, am Wochenende 9 bis 18 Uhr.

Von Jürgen Lenz