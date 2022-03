Grevesmühlen

„Sowas habe ich noch nie erlebt“, sagt Kathrin Ehrlich-Erdmann vom Wismarer Bestattungsinstitut Dieter Hansen. Als sie am Donnerstag die Gäste einer Trauerfeier vom Eingang des Grevesmühlener Friedhofes zur Grabstelle abholte, war die Musikbox neben dem Grab mit der Urne plötzlich verschwunden. Während der Trauerrede musste sie auf ihr Handy für die Musik im Hintergrund zurückgreifen. Das, sagt sie, sei sehr unangenehm gewesen, eine andere Wahl hatte sie jedoch nicht.

Ehrlich-Erdmann findet es pietätlos, dass Menschen sowas machen. Der oder die Täter können für den Diebstahl nur die Zeit zwischen dem Abholen der Trauergäste und ihrem Eintreffen am Grab genutzt haben. Denn die Box war erst unmittelbar davor von der Frau vom Bestattungsinstitut dort aufgestellt worden.

Grevesmühlens Friedhofsverwalterin Manuela Luckow: „Wer so etwas macht, der muss kein Gewissen haben“. Quelle: Dirk Hoffmann

Mehr als dreist ist dieser Diebstahl auch für Grevesmühlens Friedhofsverwalterin Manuela Luckow. So einen Fall hatte es bis dahin hier noch nicht gegeben. Niemand habe, so Luckow, das Recht, jemand so einen emotionalen Schaden zuzufügen. Die Trauernden würden bei so einer Tat schwer verletzt werden. „Es ist würdelos und unfassbar“, so die Friedhofsverwalterin.

Leider, so sagt sie, erlebe sie immer wieder, dass Menschen scheinbar vor nichts zurückschrecken. Denn anders sei es nicht zu erklären, dass in anderen Fällen Blumen von den Gräbern gestohlen würden. Die Angehörigen sind traurig und wütend, wenn sie die Gräber dann so vorfinden. Sie haben viel investiert, weil sie es hübsch haben wollen für Menschen, die ihnen wichtig waren. „Manchmal“, so sagt Manuela Luckow, „vergehen nicht einmal zwölf Stunden und die Blumen auf dem Grab sind verschwunden.“

Rosen werden besonders häufig gestohlen

In den letzten fünf Jahren hätten die Fälle nach Aussage von Manuela Luckow zugenommen. Die Zahl der Diebstähle von Gräbern sei gestiegen. Was auffällt: Die Täter haben es dabei besonders auf Rosen abgesehen. Entweder nehmen sie den ganzen Strauß mit oder sie schneiden die Köpfe der Rosen ab. Beides ist für die Angehörigen schlimm. Und wenn es mal keine Rosen sind, dann werden eben verblühte Osterglocken von der Grabstelle entwendet. Das geschah nach Aussage von Luckow erst vor einigen Tagen.

„Wer so etwas macht, der muss kein Gewissen haben.“

Doch was wollen der oder die Täter mit den Blumen? Verschenken sie sie etwa weiter oder haben sie einfach ihre Freude daran, trauernden Menschen diesen emotionalen Schaden zuzufügen? Auch diese Fragen stellt sich Grevesmühlens Friedhofsverwalterin bei Diebstählen auf dem Friedhof immer wieder. Eine Antwort darauf findet sie nicht. „Wer so etwas macht, der muss kein Gewissen haben“, so Luckow. Als Friedhofsverwaltung könnten sie keine Wiedergutmachung für das Geschehene leisten. Dort ist man selbst sehr empört. „Es gehört sich einfach nicht“, so Luckow. Noch vor einiger Zeit hatte sie die Hoffnung, dass der Raub von Blumen und anderen Beigaben auf den Gräbern aufhören werde. Das war leider ein Irrtum.

Die Tat muss gezielt gewesen sein

„Das ist einfach ungeheuerlich“, sagt Selmsdorfs Gemeindediakon Torsten Woest zu der Tat in Grevesmühlen. Da würden die Menschen gerade trauern und müssten dann so etwas erleben. „Das ist völlig unsensibel“, so Woest. Das müsse gezielt gewesen sein, anders könne er sich das nicht erklären. Er hält es für wichtig, dass die Öffentlichkeit von Taten wie diesen etwas erfährt.

Kathrin Ehrlich-Erdmann vom Wismarer Bestattungsinstitut Dieter Hansen hat den Verlust der Musikbox bei der Polizei angezeigt. „Für uns ist es der erste Fall dieser Art, der in der letzten Zeit bekannt geworden ist“, sagt Annette Schomann von der Pressestelle der Polizeiinspektion Wismar. Den Schaden beziffert die Frau vom Bestattungsinstitut auf 190 Euro. Doch das Erlebte war an diesem Tag für sie und die Trauernden noch viel schlimmer.

Von Dirk Hoffmann