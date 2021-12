Grevesmühlen/Upahl

Der nächste Großkunde hat Bedarf am geplanten Großgewerbestandort zwischen Upahl und Grevesmühlen angemeldet. Dort planen die beiden Kommunen ein rund 40 Hektar großes Gewerbegebiet.

Auslöser für die Planung des Areals, das sich nordwestlich der Abfahrt Upahl an der A 20 befinden wird, war die Anfrage eines Investors aus Singapur für den Bau eines Logistikzentrums. Das wiederum will Amazon betreiben, der Konzern hat bereits in Bad Oldesloe und Dummerstorf bei Rostock Verteilzentren eröffnet.

Nordwestmecklenburg soll mit dem Logistikstandort, an dem laut Investor rund 800 Arbeitsplätze entstehen und täglich 140 Lastwagen an- und abfahren sollen, die Lücke im Norden schließen.

Das Problem: Seit dem Frühjahr verschieben sowohl der Investor aus Singapur als auch Amazon die Entscheidung über den Zuschlag. In dieser Woche wurde bekannt, dass nun erst im Januar entschieden werden soll, ob das Logistikzentrum gebaut wird oder nicht.

Derweil wächst der Widerstand gegen das Vorhaben in der Region – sowohl bei den örtlichen Unternehmern, die um ihre Arbeitskräfte fürchten, als auch bei Anwohnern und Kommunalpolitikern, die sich hingehalten fühlen.

Firma aus Hessen hat Interesse angemeldet

Nun allerdings sickerte die Information durch, dass ein weiterer Großkunde Interesse an rund 14 Hektar Gewerbefläche angemeldet hat. Dabei soll es sich nach Informationen der Redaktion um eine Firma aus Hessen handeln, die im Bausektor tätig ist und Bauteile für Gebäude herstellt. Zudem sollen bei der Stadt Grevesmühlen weitere Anfragen nach kleineren Flächen für das Areal vorliegen.

Die Stadt Grevesmühlen hat zusammen mit der Gemeinde Upahl das Projekt vorangetrieben. Nach monatelangen Diskussionen in den Gremien hatten sich die Stadt- und Gemeindevertreter mehrheitlich dafür entschieden, den Großgewerbestandort zu entwickeln.

Hintergrund ist, dass es in den vorhandenen Gewerbegebieten nur noch kleinere Flächen gibt. Auch die Wirtschaftsförderung des Landkreises ist an dem Projekt beteiligt.

Von Michael Prochnow