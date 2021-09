Grevesmühlen

Der Onlineversand nimmt immer weiter zu. Während Amazon in Norddeutschland investiert und nach wie vor in Verhandlungen mit Grevesmühlen und Upahl steht, um ein Logistikzentrum an der A 20-Abfahrt zu errichten, hat nun auch die Deutsche Post ihre Fühler ausgestreckt. Wie Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler berichtete, gehe es um ein Verteilzentrum, das im Gewerbegebiet Nordwest entstehen soll. Ein Post-Sprecher bestätigte die Anfrage und den Kontakt zur Stadtverwaltung. Allerdings sei das derzeit noch alles in der Planung. Laut dem Unternehmen gebe es zwar durchaus Bestrebungen, in den nächsten Jahren ein Verteilzentrum zu errichten, sofern der Bedarf sich entsprechend entwickeln würde. Derzeit sei die Post in Sachen Logistik in Grevesmühlen gut aufgestellt, so der Sprecher. Sollte es Investitionen geben, dann nicht vor 2024.

Von Michael Prochnow