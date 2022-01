Grevesmühlen

Man könnte sagen, eine Ära geht zu Ende, auch wenn eigentlich alles weiter so gut laufen soll wie bisher, wenn Anke Boost an diesem Wochenende ihren Frischemarkt am Grevesmühlener Marktplatz an eine Nachfolgerin übergibt. Fast 30 Jahre hat Anke Boost den kleinen Supermarkt in der Innenstadt geführt, der dort nicht nur Ort zum Einkaufen sondern auch Treffpunkt für einen Klönschnack ist.

Inventur und Betriebsübergabe

Die Kunden werden nur mit einem kleinen Aushang informiert, auf dem auf die Inventur hingewiesen wird, wegen der am Sonnabend, 8. Januar, geschlossen ist. „Die Inventur machen wir jedes Jahr zu dieser Zeit. Jetzt wird sie aber noch etwas gründlicher sein, wegen der Betriebsübergabe“, sagt Anke Boost. Sie hatte am 1. April 1993, damals noch als Sparmarkt, ihren ersten Supermarkt in Grevesmühlen eröffnet.

Einen Tag geschlossen. Danach leitet Martina Neugebauer den Supermarkt, den Anke Boost 29 Jahre betrieben hat. Quelle: Malte Behnk

Im Ex-Konsum fing alles an

„Damals noch im alten Konsum an der Spitze der August-Bebel-Straße“, sagt Anke Boost. Wenige Jahre danach kam dann der Umzug an den Marktplatz. „Damit habe ich mich schon vergrößert“, sagt Anke Boost in ihrem Supermarkt, der dafür bekannt ist, dass in den Regalen die Waren dicht an dicht platziert sind. Das hat sich auch nach einem Umbau 2013 nicht besonders verändert, auch wenn Anke Boost und ihre sechs Mitarbeiter dadurch etwas mehr Platz haben.

Azubis arbeiten heute noch im Markt

Das Team ist fast ebenso beständig wie die Kundschaft. „Einige habe ich angelernt und sie sind geblieben. Da kann ich keine so schlechte Chefin sein“, sagt Anke Boost lachend. Die fünf Mitarbeiter auf Halbtagsstellen und eine Vollzeitkraft bleiben im Frischemarkt, den jetzt Martina Neugebauer übernimmt. „Daher wird sich für die Kunden wenig verändern“, sagt Anke Boost. Auch der Lieferservice, den immer mehr Kunden in Anspruch nehmen, bleibt weiter erhalten.

Mit Blumen, Obst und Gemüse am Rand des Gehwegs kennen die Grevesmühlener ihren Supermarkt im Zentrum. Quelle: Malte Behnk

Von Krakow am See nach Grevesmühlen

Martina Neugebauer arbeitet auch schon lange im Einzelhandel. „Ich hatte einen Tante-Emma-Laden mit angeschlossener altdeutscher Küche in Krakow am See“, sagt sie. Das Bistro am Markt in Grevesmühlen, das auch zu Anke Boosts Geschäft gehört, hat sie schon am 1. Januar übernommen. Jetzt arbeitet sich die neue Supermarktchefin in das Sortiment und die Abläufe ein.

Viel zu tun an Haus und Hof

„Dabei helfe ich in den nächsten Wochen auch noch“, sagt Anke Boost. Dabei kann sie sich auch vorstellen, den Ruhestand zu genießen. Genügend Aufgaben hat sie auch ohne Berufsalltag noch. „Ich habe zu Hause viel zu tun mit Haus und Hof und ich kümmere mich um meinen Vati, der 91 wird“, sagt sie. Da aber auch ihr Mann 65 wird und in den Ruhestand geht, werden beide mehr Zeit zum Reisen haben, wenn das wieder problemlos möglich ist.

Der Frischemarkt am Marktplatz in Grevesmühlen hat ab 10. Januar eine neue Chefin. Quelle: Malte Behnk

Supermarktchefin war Nachrichtentechnikerin

Beruflich haben Anke Boost und ihr Mann schon eine weite Reise hinter sich. „Ich habe eigentlich Nachrichtentechnik in Bitterfeld gelernt“, erzählt Anke Boost, dass sie ursprünglich gar keine Einzelhändlerin werden wollte. Doch ihre Tochter wurde krank. „Da gab es dann die Entscheidung Ostsee oder Thüringen und wir haben entschieden, in die Nähe von Greifswald zu gehen.“ Das war kurz vor der Wende. Dennoch begann damit Anke Boosts Karriere im Supermarkt. Sie übernahm nämlich eine Konsum-Verkaufsstelle. „Uns wurde gesagt, wenn ich den Dorfkonsum übernehme, würden wir eine Vier-Raum-Wohnung bekommen“, erinnert sie sich.

„Frischemarkt Boost“ kennt jeder

Mit der Wende endete aber auch das Kapitel. „Wir kamen dann nach Grevesmühlen, weil mein Mann in Lübeck Arbeit hatte und ich hatte mich bei der Telekom beworben“, schildert Anke Boost. Doch dann ergab es sich, dass sie sich selbstständig machte. Nach 29 Jahren kennt den „Frischemarkt Boost“ in Grevesmühlen fast jeder, obwohl es größere und modernere Supermärkte in der Stadt gibt. „Dass Markant damals aus dem Versorgungszentrum an den Rand umgezogen ist, hat uns geholfen. Die Bewohner im Zentrum kommen hierher einkaufen“, sagt Anke Boost.

Von Malte Behnk