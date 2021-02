Grevesmühlen: Nasenabstrich im Selbsttest

Grevesmühlen

Abstrich über die Nase oder durch den Mund – was ist richtig? Kritik an den Techniken in den Abstrichzentren in Grevesmühlen und Wismar äußerte Helgrit Ertel, CDU-Kommunalpolitikerin aus Questin, vor einiger Zeit. Sie bezweifelte die Aussagekraft der Testungen (die OZ berichtete). Eine Probe nur über den Mund aus dem Rachen zu entnehmen, sei ihrer Ansicht nach zu wenig. Das Gesundheitsamt des Landkreises beschwichtigt, dass das gebräuchliche Abstrichverfahren plausible Ergebnisse liefere.

Im Fernsehen habe Ertel gesehen, dass der Abstrich immer über den Mund und die Nase genommen werden muss. Dass das mitunter tatsächlich so gemacht wird, bestätigte ein Fall in der eigenen Familie. Meine Schwester, wohnhaft in Hamburg, musste für Untersuchungen mehrfach ins Krankenhaus. „Einmal haben sie mir das Stäbchen erst in den Rachen und dann in die Nase geschoben. Ein anderes Mal sogar umgekehrt“, berichtete sie mir. Allein die Vorstellung hat mir eine dicke Gänsehaut beschert. Pfui. Ihr Hausarzt wiederum nahm nur einen Rachenabstrich über den Mund. Alle Testergebnisse waren zum Glück negativ. Welcher ist denn nun aber am zuverlässigsten?

Im Rachen ist die Virenlast am höchsten

„Entscheidend ist nicht, wo das Stäbchen reinkommt, sondern wo es hinkommt“, verdeutlicht der ärztliche Leiter des Grevesmühlener Abstrichzentrums, Dr. Michael Tretow. Dem pflichtet Dr. Sylvia Schnitzer bei, da der korrekte Abstrich durch die Nase oder über den Mund im Nasenrachen gewonnen wird. Sie betreibt gemeinsam mit Dr. Birte Wacker-Köpp eine HNO-Gemeinschaftspraxis in Grevesmühlen und führt sowohl Schnelltests bei ihren Mitarbeitern im Alltagsgeschäft und sogenannte PCR-Tests bei Patienten durch. „Die größte Virenlast ist im Nasenrachen“, erklärt sie. Heißt: Sie führt das Stäbchen am Zäpfchen vorbei an die Rachenhinterwand und streicht von dort aus den Nasenrachen ab. Abstriche an der Zunge oder der Wange würden nicht viel bringen.

„Die Abstrichtupfer, die für die PCR-Tests im Abstrichzentrum genutzt werden, sind zu dick für einen Nasenabstrich und dafür nicht geeignet“, erklärt sie. Nasenabstriche werden meistens bei den Schnelltests vorgenommen. Ob das wehtut? Einige von Ihnen werden das vielleicht bereits hinter sich haben. Ich hatte erstmals das „Vergnügen“. Im Fernsehen und auf Fotos habe ich das ja schon oft gesehen, aber da waren es eben andere Nasen und nicht meine.

Das entsprechende Stäbchen ist in der Tat wesentlich dünner als der Tupfer, der für den Rachenabstrich genutzt wird. Die Länge und das Modell eines menschlichen Kopfes auf dem Tisch vor uns verursachen ein mulmiges Gefühl bei mir. An diesem erklärt mir Dr. Sylvia Schnitzer, wie sie vorgeht. Bis zu sechs Zentimeter will sie in meine Nase vordringen. Ach du grüne Neune. Der Biounterricht liegt weit zurück und ich wusste gar nicht mehr, dass es dort so weit reingeht.

Instinktiv lege ich den Kopf in den Nacken – wie ich es eben im Fernsehen gesehen habe. „Der Kopf kann gerade bleiben, so komme ich am besten in den entscheidenden Bereich. Anders würde ich eventuell die Nasenmuschel verletzten beziehungsweise den Trigeminusnerv reizen“, erklärt mir die Ärztin. Sie schiebt und schiebt und schiebt. Es kribbelt unangenehm und ich habe den Drang zu niesen. Schmerz empfinde ich allerdings nicht, bin aber ehrlich gesagt froh, als der Stab wieder zurück Richtung Ausgang wandert.

Am Ende landet er 15 Sekunden in einem kleinen Behälter mit einer sogenannten Pufferlösung. Von der Lösung tropft Dr. Michael Tretow drei auf den Schnelltest. Nun heißt es 15 Minuten warten.

Zahlen im Abstrichzentrum rückläufig

Die Abstriche im Grevesmühlener Testzentrum führen nur medizinische Fachangestellte durch, betont Dr. Michael Tretow. Alle sind zusätzlich noch einmal geschult worden. Derzeit geht die Anzahl der Testungen deutlich zurück. „In Spitzenzeiten wie Anfang Januar hatten wir 100 Patienten am Tag“, erklärt er. Inzwischen sind es bis auf montags mit etwa 30 Patienten nur noch sieben bis acht am Tag.

Die Anzahl der Schnelltests allerdings ist gleichbleibend hoch in medizinischen Einrichtungen, nicht zuletzt auch durch die regelmäßigen Testungen des medizinischen Personals und beispielsweise der Besucher in Alten- und Pflegeheimen. Das Problem dort: Personal wird dafür abgezogen, das an anderer Stelle fehlt. „Das DRK plant deshalb, Testhelfer auszubilden“, verrät der Vorstandsvorsitzende des DRK-Kreisverbandes, Ekkehard Giewald. Damit solle das Personal entlastet werden.

Ergebnis nach zehn Minuten

Schon nach zehn Minuten deutet sich auf meinem Test an, dass ich zum Glück nicht in Quarantäne muss. Negativ. Wie bei einem Schwangerschaftstest verfärben sich Streifen auf dem Schnelltest – im besten Fall nur einer. Dann ist das Ergebnis negativ und Corona kann wie bei mir ausgeschlossen werden. Zumindest für den Moment.

Dass die Tests – egal ob Schnell- oder PCR-Test – nur eine Momentaufnahme sind, zeigt ein Beispiel aus Nordwestmecklenburg, von dem Ekkehard Giewald zu berichten weiß: Eine ältere Dame ist positiv getestet worden und musste 14 Tage in Quarantäne. Am letzten Tag der häuslichen Isolation ist sie von ihrer Tochter besucht worden. Aus Unsicherheit über eine Ansteckung ließ die Tochter drei Tage später einen Corona-Test durchführen. Der war negativ, wie sich am nächsten Tag zeigte. Nicht einmal sechs Stunden später, nachdem sie von dem erlösenden Ergebnis erfahren hatte, ging es ihr zusehends schlecht. Starke Kopfschmerzen. Schwindel. Frösteln. Zweiter Test wenige Stunden später. Positiv. Am Ende musste sie sogar in die Klinik und zeitweise beatmet werden. Dort erholt sie sich noch, ist aber auf dem Weg der Besserung.

Darf ich nun in den Urlaub?

Eine Frage darf zum Schluss noch erlaubt sein: Dürfte ich mit meinem negativen Ergebnis vom Schnelltest, den ich zur Erinnerung mit nach Hause nehmen darf, nun in den Urlaub fahren? In ganz Deutschland sind touristische Übernachtungen bis zum 14. Februar verboten. Darüber hinaus gibt es zwar Reisewarnungen, aber keine Reiseverbote. Mein Teststreifen allein würde allerdings nicht reichen, ich brauche ein Dokument vom Arzt, der bescheinigt, dass ich negativ bin. Ein solches Dokument benötigen auch viele Arbeitnehmer aus anderen Ländern, die hier vor Ort arbeiten. Der PCR-Test würde für mich im Labor um die 150 Euro kosten, der Schnelltest um die 50 Euro. Aber nicht jeder Arzt bietet das an. In der HNO-Praxis von Dr. Sylvia Schnitzer und Dr. Birte Wacker-Köpp ist es mit Anmeldung möglich. Ich warte mit einer Reise aber lieber bis Sommer...

