Grevesmühlen

Bleibt der Lebensmittelmarkt in der Grevesmühlener Innenstadt? Das war eine der Fragen, die die Leser in der vergangenen Woche beschäftigt hat. Denn zuvor war bekannt geworden, dass Inhaberin Anke Boost in den Ruhestand gehen will. Sie übergibt ihr kleines aber feines Geschäft, das direkt am Marktplatz liegt und vor allem für die älteren Einwohner der Innenstadt der Anlaufpunkt schlechthin ist, an Martina Neugebauer.

Ab in die Ostsee für einen guten Zweck

Weil in Boltenhagen aufgrund der Pandemie sämtliche Veranstaltungen quasi ins Wasser gefallen sind, fand auch das Neujahrsanbaden nicht statt. Früher hatte die Veranstaltung mehrere Tausend Besucher und über 100 Wagemutige angelockt, die am 1. Januar in die eiskalte Ostsee sprangen. Ein paar Unentwegte kamen zum Jahreswechsel trotz der Absage an den Strand und gingen in die drei Grad kalte Ostsee. Darunter auch Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki, der seine Aktion mit einer Spende an die Feuerwehr der Gemeinde verband.

Falsche Impfpässe

Für Probleme sorgen in den Apotheken in der Region die zunehmende Zahl an gefälschten Impfpässen. Weil die Apotheker dazu berechtigt sind, den digitalen Impfstatus zu bestätigen, kommen wieder Kunden, die sich über die Apotheken den Status aufs Smartphone übertragen lassen wollen. Doch leider nimmt die Zahl derer zu, die mit einem gefälschten Impfpass versuchen, sich diesen Status digital eintragen zu lassen. Im Zweifel verweigern die Apotheken diese Dienstleistung. Doch nicht immer lässt sich auf den ersten Blick erkennen, wer mit einer Fälschung kommt und wer nicht. Ein Problem, dass noch größer zu werden scheint.

Upahl ist die beliebteste Gemeinde

Gute Nachrichten aus der Gemeinde Upahl. Sie verzeichnet mit einem Plus von 44 Einwohnern den größten Zuwachs im Bereich Grevesmühlen Land im vergangenen Jahr, die Gesamtzahl liegt jetzt bei 1653. Auch mit 24 Geburten liegt Upahl weit vorn. Zum Vergleich: In Grevesmühlen (rund 10 500 Einwohner) kamen 2021 nur 65 Kinder auf die Welt. Die Ursache für den Zuwachs ist vielschichtig, ein Faktor für die Gemeinde ist der Umstand, dass in den vergangenen Jahren Bauland nicht nur vorhanden, sondern mit bis zu 90 Euro pro Quadratmeter auch vergleichsweise billig war. Zudem gibt es die Anbindung an die A20 und Grevesmühlen mit seinen Einkaufszentren liegt quasi vor der Tür.

Von Michael Prochnow