Grevesmühlen: Neue Details zur Ansiedelung von Amazon

Grevesmühlen

Die Planungen für den interkommunalen Großgewerbestandort Upahl/Grevesmühlen nehmen weiter an Fahrt auf und werden konkreter. Das wurde auf der Sitzung des Grevesmühlener Bauausschusses am Donnerstagabend deutlich. Bis Ende 2023 könnte sich dort ein Logistikunternehmen angesiedelt haben.

„Grevesmühlen braucht einen neuen Gewerbe- und Industriestandort“, erklärte Bürgermeister Lars Prahler (parteilos) während der Sitzung. Schon seit einigen Jahren würde Grevesmühlen bei der Einnahme von Gewerbesteuern gegenüber anderen Städten vergleichbarer Größe hinterster Plätze belegen. Das sei einer der Hauptgründe für die Suche nach einem neuen Standort für Gewerbe- und Industrieansiedlungen, die schon seit langem laufe. Gemeinsam mit der Gemeinde Upahl. In dem bestehenden Gewerbegebiet Silberkuhle sind zwar noch vier Hektar offen. Dabei handelt es sich aber nur noch um kleine Teilflächen, so dass Upahl ähnlich wie Grevesmühlen über keine nennenswerten Gewerbeflächen mehr verfügt.

Mindestens 800 Jobs sollen entstehen

Insgesamt fünf Jahre habe man, so der Bürgermeister, versucht, eine Lösung zu entwickeln. Gefunden wurde sie mit einer Fläche von etwa 42 Hektar, die sich nördlich der A 20 und westlich der Landesstraße befindet. 18 Hektar dieser Fläche hat das aus Singapur stammende Unternehmen Equalbase Pte Ltd. ins Auge gefasst, um dort ein modernes Logistikzentrum errichten zu lassen. Das Lagergebäude wäre etwa sechs Hektar groß. In einem 24-Stunden-Betrieb würden täglich 180 Lkw das Gelände verlassen und mindestens 800 Arbeitsplätze würden geschaffen. Die Investition liegt hier bei etwa 100 Millionen Euro, wie der Bürgermeister weiter ausführte. Den Namen Amazon nannte er dabei nicht. Auch wenn mittlerweile alles darauf hindeutet, dass es sich bei dem Logistikunternehmen um den Versandriesen handelt.

Seit einigen Wochen befinden sich Grevesmühlen und Upahl in ständigem Kontakt zu Equalbase Pte Ltd. Denn der potentielle Investor hat ganz genaue Vorstellungen zu den zeitlichen Abläufen einer möglichen Umsetzung des Vorhabens. Im 2. Quartal 2022 möchte er einen Bauantrag stellen und nach einer Genehmigung im folgenden Quartal mit dem Bauvorhaben beginnen. Eine Fertigstellung, so der Plan des Investors, ist für das 3. Quartal 2023 vorgesehen.

Investor drängt auf Entscheidung

Was auf den ersten Blick nach viel Zeit aussieht, das täuscht. Denn bis Mitte Mai möchte der Investor wissen, woran er ist und drängt auf eine Grundsatzentscheidung zur Ansiedlung.

Grevesmühlen und Upahl sind jetzt also mehr denn je am Zug. Da beide Kommunen über keine eigenen Flächen verfügen, müssen zum Beispiel Pacht- und Eigentumsverhältnisse berücksichtigt werden und sind umfangreiche Flächentäusche notwendig. Für den ersten und zweiten Bauabschnitt des gesamten Areals von 42 Hektar würden nach Aussage der Kämmerin Kristine Lenschow die Kosten für den Grunderwerb plus Steuern bei 8,6 Millionen Euro liegen. Die Kommunen könnten im Gegenzug für die Zeiträume von 2023 bis 2025 Grundstückserlöse von 5,5 Millionen Euro und für 2026 bis 2032 in Höhe von 5,550 Millionen Euro erzielen. „Das sind aber nur vorläufige Berechnungen“, schränkt Lenschow ein.

Landesförderung liegt bei etwa 90 Prozent

Während es für den Grunderwerb keine Förderung gibt, kann Grevesmühlen für die Planung der Bebauung, Ausgleichsmaßnahmen und die Erschließung des gesamten Areals bei Gesamtkosten von etwa zehn Millionen Euro mit einer Landesförderung von 90 Prozent und möglicherweise sogar noch etwas mehr rechnen. Denn dieser Standort war 2015 im Landesentwicklungsprogramm als landesbedeutsamer Industrie- und Gewerbestandort aufgenommen.

„Das Gewerbegebiet ist notwendig. Ich stehe hinter dem Projekt“, so Ausschussmitglied Thomas Krohn (CDU). Etwas kritischer sieht es der Ausschussvorsitzende Erich Reppenhagen (SPD). Grundsätzlich habe er nichts gegen das Gewerbegebiet. Aber er fragt sich schon, ob da unbedingt ein großes Logistikzentrum hin muss.

Sondersitzung am 19. April

In einer gemeinsamen Sitzung der Gemeindevertretung Upahl und der Stadtvertretung Grevesmühlen soll am Montag, 19. April, um 18.30 Uhr in der Sport- und Mehrzweckhalle am Ploggenseering die Diskussion um den geplanten Großgewerbestandort Upahl/Grevesmühlen fortgeführt werden. Neben dem aktuellen Stand werden im öffentlichen Teil erste Ergebnisse aus der informellen Planungsanzeige bei allen maßgeblichen Fachbehörden, die Wirtschaftlichkeitsberechnung sowie mögliche Eckdaten der erforderlichen Kooperationsvereinbarung zwischen Upahl und Grevesmühlen vorgestellt.

Geplant ist, im nichtöffentlichen Teil auch Beschlüsse bezüglich erforderlicher Grunderwerbe zu fassen und Fragen möglicher Regelungen mit Interessenten für gewerbliche Ansiedlungen in dieser Frühphase des Projekts zu beraten. Das ist notwendig, um die ersten Verhandlungen bezüglich des notwendigen Flächenerwerbs abzuschließen und um mit dem Investor für ein Logistikzentrum weiter verhandeln zu können.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Etwa 40 politische Vertreter werden bei der Sitzung erwartet. Außerdem ist noch mit zahlreichen Gästen zu rechnen. Bei den aktuellen Infektionszahlen im Landkreis bedeutet das eine besondere Herausforderung. An Mindestabstand und Maskenpflicht haben sich deshalb alle zu halten. Außerdem werden mit Hilfe des DRK-Kreisverbandes ab 17.45 Uhr kostenlose Schnelltests im Foyer der Sport- und Mehrzweckhalle angeboten.

Von Dirk Hoffmann