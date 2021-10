Für zahlreiche Aktivitäten sind in Grevesmühlen derzeit wieder Corona-Tests notwendig. Jetzt hat das DRK seine Öffnungszeiten im Schnelltestzentrum angepasst. Auch weitere Testmöglichkeiten finden Sie im Beitrag.

Am Rot-Kreuz-Speicher in der August-Bebel-Straße 51 in Grevesmühlen werden Corona-Schnelltests durchgeführt. Quelle: Dirk Hoffmann