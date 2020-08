Grevesmühlen

Im Zuge des städtischen Vorhabens, den Ploggenseering neu zu gestalten, reagiert auch die Wohnungsgenossenschaft Grevesmühlen eG. Die Parkflächen in dem Areal, das in den 1970er Jahren entstand, reichen kaum aus. Zudem sind die Gehwege und Straßen in einem sanierungsbedürftigen Zustand.

Die Wohnungsgenossenschaft vermietet drei der insgesamt 19 Wohnblöcke. An einem Gebäude, Am Ploggenseering 54-56, das an die Santower Straße grenzt, wird derzeit die Außenanlage neu gestaltet. „Wir schaffen 14 neue Stellflächen“, berichtet Dr. Stefan Hubrich, hauptamtlicher Vorstand der Wohnungsgenossenschaft.

Vorgesehen sind diese vorrangig für Genossenschaftsmitglieder. „Mit der Errichtung der neuen Kfz-Stellplätzen möchte die Wohnungsgenossenschaft einen Beitrag zu Entkrampfung der teilweise prekären Parkplatzsituation in dem Wohngebiet leisten“, erklärt er weiter. Geschaffen werden sollen auch temporäre Parkflächen für Pflege- oder Zuliefererdienste, damit diese nicht mehr die Santower Straße blockieren.

Ziel: „Jedem Mieter einen Stellplatz anbieten“

Mit Beginn der Sommerferien startete das Bauprojekt. Es soll bis zum Herbst abgeschlossen sein. „Unser Ziel ist es, jedem Mieter einen Stellplatz anbieten zu können“, so Dr. Hubrich. Kein Leichtes, zumal es in nicht wenigen Haushalten zwei Fahrzeuge gibt.

In den kommenden Monaten wird ein Konzept für den Ploggenseering als Sanierungsgebiet erarbeitet. Dazu hatte es vor einigen Wochen eine Umfrage gegeben, an der sich die Anwohner beteiligen konnten. Die Resonanz allerdings war ernüchternd. Lediglich 64 Familien haben die Fragebögen ausgefüllt. Das sind gerade einmal zehn Prozent Beteiligung bei fast 600 Wohnungen. Der überwiegende Teil wird von der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft (Wobag) vermietet.

