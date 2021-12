Grevesmühlen

Die Wobag ist erst vor Kurzem in die ehemalige Callies-Villa in der August-Bebel-Straße 3 in Grevesmühlen eingezogen, die sie mit viel Aufwand sanieren ließ. Zu dem Gebäudekomplex gehört auch das einstige Kontorhaus. Dort will demnächst der Physiotherapeut Stefan Hannaske seine Praxis eröffnen.

Seit gut zehn Jahren ist Hannaske bereits im Bereich der Physiotherapie tätig. 2011 hatte der heute 33-Jährige in Berlin seine dreijährige Ausbildung begonnen und diese dort auch abgeschlossen. Danach arbeitete er in mehreren Praxen, so unter anderem in Reinickendorf, in Wismar und die letzten zwei Jahre in der Physiotherapie Weile in Grevesmühlen.

Krankengymnastik und Lymphdrainage

Von einem Bekannten hatte Hannaske dann von den möglichen freien Räumen in der August-Bebel-Straße 3 in Grevesmühlen erfahren und nicht lange überlegen müssen. Denn es war schon länger sein Wunsch, sich mit einer eigenen Praxis selbstständig zu machen, wie er sagt. Verzögerungen am Bau führten nun dazu, dass sich der Termin der Eröffnung etwas nach hinten verschob. Derzeit sieht es so aus, dass in der zweiten Januarhälfte zwei der vier Räume fertig werden und Hannaske dort Behandlungen durchführen kann. Dazu sollen die klassische Krankengymnastik ebenso wie Massagen, die manuelle Therapie und die Lymphdrainage gehören.

„Die Bewegung steht bei mir im Fokus“, sagt Stefan Hannaske, der genau das auch seinen behandelnden Menschen vermitteln möchte. Er selbst hat einen Faible für Sport. So spielte der gebürtige Gubener früher in seinem nahe der Stadt Eberswalde gelegenen Heimatort Finowfurt unter anderem Basketball, Volleyball und auch American Football. Das alles liegt mittlerweile zwar schon etwas länger zurück, doch sportlich aktiv möchte Hannaske auch in Zukunft bleiben und hat da schon mehrere Ideen. Denn er möchte sich weiterhin fit halten.

Termine werden bereits angenommen

In seiner Praxis in Grevesmühlen wird Stefan Hannaske, der seit einigen Jahren in Wismar lebt, nach eigener Aussage in der Anfangszeit alleine arbeiten. Die Patienten stehen dabei für ihn im Mittelpunkt. Behandelt er sie gerade, dann wird er auch nicht an das Telefon gehen. Denn das würde den gesamten Ablauf der Behandlung nur stören, genau das möchte er aber nicht. Wer einen Termin wünscht, der kann aber auf den Anrufbeantworter sprechen und wird dann zurückgerufen. Ändern wird sich das, wenn Hannaske Mitarbeiter einstellt, was er im Laufe der Zeit beabsichtigt. Und auch wenn die Praxis derzeit noch nicht eröffnet wurde, Termine nimmt der Physiotherapeut bereits jetzt telefonisch unter 0174/9840807 entgegen.

Nutzen will Hannaske später auch einmal den Keller des Gebäudes. Hier kann er sich Rudergeräte, Beinpresse und andere Elemente sehr gut vorstellen. Das ist allerdings noch ein bisschen Zukunftsmusik und wird sicher erst etwas später geschehen. Klar ist aber auch hier: Es soll der Bewegung und der Förderung der Gesundheit dienen. An einen Fitnessraum ist dabei aber nicht gedacht, wie Stefan Hannaske ausdrücklich betont.

Von Dirk Hoffmann