Grevesmühlen

Denkfabrik statt leckerer Speisen und Getränke: Das ist das Konzept, mit dem das Alte Rathaus in Grevesmühlen wieder zum Leben erweckt werden soll. Nachdem in den vergangenen Jahren ein halbes Dutzend Gastronomen mit dem Hotel-Restaurant gescheitert sind, hat die Stadt als Eigentümer der Immobilie inzwischen komplett umgeschwenkt. Im vergangenen Spätsommer ist die Wirtschaftsförderung des Landkreises ins Dachgeschoss eingezogen. Aus den Hotelzimmern sind Büros geworden, in denen Ideen und Projekte für und aus der Region entwickelt, gefördert und umgesetzt werden.

Gastro-Coworking-Space

Nun ist auch klar, was mit dem Gastronomiebereich im Erdgeschoss und im Keller passieren soll. Ein sogenannter Gastro-Coworking-Space ist dort geplant. Komplizierter Begriff, einfach erklärt: Dort werden Arbeitsplätze eingerichtet, die Unternehmer anmieten können, die keine eigenen Büroräume haben. Für die Miete gibt es dann einen Schreibtisch, Drucker, Internet und die Möglichkeit, sich mit anderen Unternehmern und Firmengründern auszutauschen. Die gastronomische Versorgung soll, im überschaubaren Rahmen, ebenfalls gewährleistet werden.

Vermietung soll zum 1. September starten

Das Konzept gibt es in Großstädten bereits seit Jahren, und es funktioniert. Derzeit stellen Grevesmühlener Künstler noch ihre Werke im ehemaligen Restaurant aus. In den nächsten Monaten wird sich das jedoch ändern, sobald die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sind. Zum 1. September soll die Vermietung starten. Die Gesamtkosten für Umbau und Sanierung belaufen sich laut den Unterlagen in den Ausschüssen auf rund 550 000 Euro.

Das größte Problem stellt der Keller dar. Das Gewölbe war zu Zeiten des Restaurantbetriebes einer der beliebtesten Orte für Veranstaltungen im Stadtzentrum. Allerdings stellte sich heraus, dass umfangreiche Trocknungsarbeiten notwendig sind, um das Kellergeschoss überhaupt zu nutzen. Aus Schwerin wurden bereits Fördermittel für die Trockenlegung in Höhe von 250 000 Euro in Aussicht gestellt.

Von Michael Prochnow