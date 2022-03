Grevesmühlen: Neue Regeln für das Parken in der Innenstadt

Grevesmühlen

Neue Regeln für das Parken in der Grevesmühlener Innenstadt: In der Großen Seestraße durften bislang nur Anwohner ihre Fahrzeuge abstellen, das wurde inzwischen geändert. Seit dieser Woche steht ein Parkautomat dort, es gelten die gleichen Regelungen und Preise wie auf dem Markt, in der August-Bebel-Straße und der Wismarschen Straße.

Die Stadtverwaltung begründet die Änderung mit den Erkenntnissen der vergangenen Monaten. Am 1. Mai vergangenen Jahres waren die neuen Regeln eingeführt worden. „Inzwischen zeigte sich, dass zum einen der Bedarf an Bewohnerparkplätzen in der Großen Seestraße geringer war, als vorab abgeschätzt und zum anderen, dass Kundinnen und Kunden der Innenstadt diesen Bereich weiterhin nutzten“, heißt es aus dem Rathaus. Deshalb sei ein entsprechender Antrag an die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises gestellt worden, der mittlerweile genehmigt worden ist. Bewohner mit entsprechendem Ausweis können weiterhin dort ohne Parkschein parken.

Eine weitere neue Regelung betrifft die Zeiten für die Parkscheinautomaten. In den Hauptgeschäftsstraßen, wo nur mit Parkscheinen zwischen 7 und 17 Uhr geparkt werden darf, hatten Bewohnerinnen und Bewohner, die über Nacht diese Parkplätze nutzen wollten, das Problem, dass die Parkscheine des Vortages nicht für den Folgetag verwendet werden konnten. Sie mussten vor 7 Uhr den Stellplatz verlassen, um kein Knöllchen zu bekommen. Der Anbieter hat nunmehr die Parkscheinautomaten so programmiert, dass Tickets, die nach 17 Uhr gezogen werden, je nach gezahltem Betrag auch für den Folgetag gelten.

Von Michael Prochnow