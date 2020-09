Grevesmühlen

Bekanntlich bekommen Geburtstagskinder Geschenke. Der Friseursalon Gädert hat in diesem Jahr allerdings auf Gaben verzichtet und stattdessen anlässlich des 90-jährigen Bestehens um Spenden für die Kita Am Lustgarten in Grevesmühlen gebeten.

Eine große Party zum Jubiläum gab es in Corona-Zeiten nicht. Der Salon musste mitten im Jubiläumsjahr sogar zeitweise schließen. „Zum Teil haben die Kunden aber Glückwünsche und Geld in den Briefkasten geworfen“, freut sich Finn-Filip Kadura, der das Unternehmen vor knapp fünf Jahren von seiner Mutter Andrea Kadura übernommen hatte und in vierter Generation führt. Zusammengekommen waren 432,14 Euro. „Wir haben noch einmal um 200 Euro aufgestockt“, sagt der Geschäftsführer.

Neue Schubkarren und Regenfässer

632,14 Euro – dafür konnte Doreen Hintz, die Leiterin der städtischen Kita Am Lustgarten, nun ordentlich für die Kinder einkaufen. Angeschafft worden sind unter anderem drei Regenfässer – für jedes Haus der Kita eins. „Wir haben bereits Hochbeete angelegt und wollen noch Bäume auf dem Gelände pflanzen“, verrät sie. Mit dem aufgefangenen Regenwasser können die Kinder die Pflanzen gießen. Für die Hortkinder gibt es insgesamt sechs stabile Schubkarren. Die durften Gerlinde (7), Ciara (8), Paul (7), Levent (8), Kay (9) und Domenik (9) gleich ausprobieren.

„Wir sind sehr dankbar, dass der Salon Gädert uns das ermöglicht hat“, freut sich Doreen Hintz. Die Kita beteiligt sich am landesweiten Projekt „ Kita 2030 – Nachhaltigkeit erleben und Zukunft gestalten“. Für die Ausgestaltung wurden neben Hochbeeten auch Regenfässer gebraucht. „Und das haben wir gern unterstützt“, begründet Finn-Filip Kadura.

Von Jana Franke