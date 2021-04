Grevesmühlen

Die Zahl der Photovoltaikanlagen in Grevesmühlen nimmt weiter zu. Im vergangenen Jahr wurden nach Angaben der Bundesnetzagentur acht neue Anlage in Betrieb genommen, damit steigt die Gesamtzahl im Bereich der Stadt und der Ortsteile auf 62.

2020 kamen allein in Wismar 17 Anlagen hinzu, dort stieg die Gesamtzahl auf 269. Waren die Anlage noch vor einigen Jahren reine Geldanlagen, durch die Förderung lohnte sich für die Betreiber vor allem der Verkauf des erzeugten Stroms, geht es inzwischen vordergründig darum, den eigenen Verbrauch zu senken und dadurch Stromkosten zu sparen. Laut Verbraucherzentrale rechnet sich die Investition in eine Photovoltaikanlage bereits nach 15 Jahren.

Energiecheck kostet 30 Euro

Konkrete Informationen gibt es dazu von den Energieberatern in der Region, die zu den Interessenten nach Hause kommen. Der Check kostet 312 Euro und wird vom Bund gefördert, so dass der Eigenanteil für Verbraucher 30 Euro beträgt. Termine vergibt die Verbraucherzentrale unter 0381 / 20 870 50 oder deutschlandweit unter 0800 / 809 802 400. Derzeit erhalten Betreiber von Photovoltaikanlage rund 8 Cent pro Kilowattstunde, die sie einspeisen. Bei Strompreisen von etwa 30 bis 50 Cent pro Kilowattstunde macht es deutlich mehr Sinn, mit dem erzeugten Strom den eigenen Verbrauch zu reduzieren, als ihn zu verkaufen.

In Grevesmühlen gibt es zusätzliche Informationen über die Stadtwerke, die auch Beteiligungen an Investitionen zu erneuerbaren Energien anbieten. Die Stadtwerke waren es übrigens, die 2005 die ersten 4000 Module ans öffentliche Netz anschlossen und damit die erste Großanlage in Mecklenburg in Betrieb nahmen.

Von Michael Prochnow