Grevesmühlen

Mittwoch 18 Uhr im Baltic Park (ehemals Prettl) in Grevesmühlen. Acht Frauen und drei Männer stehen auf einem Bein und mit ausgebreiteten Armen auf ihren Matten. Sie konzentrieren sich auf ihre Atmung und das Gleichgewicht. Durch die Bank möchte niemand mehr den Pilates-Kurs missen. Einige sind neu dabei, andere nutzen das systematische Ganzkörpertraining zur Kräftigung der Beckenboden-, Bauch- und Rückenmuskulatur bereits seit sieben Jahren.

Geleitet wird der Kurs von Ketty Santos Stumpp. Die 43-Jährige hat sich vor einem Jahr mit ihrer Schule für Gesundheit und Bewegung selbstständig gemacht und bietet im Grevesmühlener Baltic Park neben Pilates auch Yoga an und in Rehna zusätzlich Ballettunterricht. Viele Grevesmühlener dürften die Tochter einer Schweizerin und eines Portugiesen bereits kennen. Sie führte mit ihrem ersten Ehemann die Ballettschule Rehna- Grevesmühlen. Beide entschieden sich im Jahr 2017, privat und beruflich getrennte Wege zu gehen.

Noch gibt es freie Plätze

Noch hat Ketty Santos Stumpp freie Plätze in allen drei Kursen anzubieten. Kontakt zu ihr kann per Mail (ketty@panta-rhei-im-norden.de) oder telefonisch (0152/3407224) aufgenommen werden. Infos zu den Kursen gibt es auf der Internetseite www.panta-rhei-im-norden.de.

„Viele der ehemaligen Mitglieder sind bei mir geblieben“, freut sich Ketty Santos Stumpp. Nach eigenen Angaben seien es 80 Prozent. Ihr nächstes Vorhaben: Kinder-Yoga. Entsprechende Kurse sind bereits in der Vorbereitung.

Ketty Santos Stumpp Quelle: Jana Franke

In Corona-Zeiten musste auch Ketty Santos Stumpp umdenken. „Als wir uns nicht treffen durften, habe ich die Kurse online angeboten“, berichtet die ehemalige Bühnentänzerin, die unter anderem Teil der Kompanie am Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin war.

Nach siebenjährigem Engagement begann sie eine Ausbildung als Ballettpädagogin der Londoner Royal Academy of Dance in Berlin, später kamen eine Pilates- und eine Yoga-Ausbildung hinzu. Es macht sie stolz, nun ihre eigene Schule zu haben. Unterstützt wird sie dabei von ihrem Mann Sebastian. Ihre Mitglieder sind 14 bis 70 Jahre alt.

Von Jana Franke