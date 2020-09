Grevesmühlen

In drei Jahren soll an der Fritz-Reuter-Grundschule in Grevesmühlen ein neues Hortgebäude eingeweiht werden, rund 3,4 Millionen Euro Baukosten hat die Stadt derzeit dafür veranschlagt. Ob die Summe ausreichen wird, ist fraglich. Denn unmittelbar mit Beginn der konkreten Planungsphase haben die Stadtvertreter der Verwaltung noch einen Prüfauftrag mit auf den Weg gegeben.

CDU und SPD hatten einen entsprechenden Antrag gestellt. der darauf abzielt, untersuchen zu lassen, die vorgesehenen 88 Hortplätze überhaupt ausreichen würden. Denn an der Grundschule würden rund 250 Kinder unterrichtet.

Anzeige

Klassenräume werden alternativ als Hort genutzt

Auch wenn nicht jedes Kind eine Hortbetreuung in Anspruch nimmt, so sehen die Stadtvertreter die angedachte Kapazität als unzureichend an. „Wenn wir schon ein neues Gebäude planen, dann sollten wir es auch so bauen, dass es ausreicht“, so Erich Reppen, Vorsitzender des Bauausschuss. Bislang geht die Mehrzahl der Schüler der Fritz-Reuter-Grundschule in den Hort am Lustgarten.

Weitere OZ+ Artikel

Seit einigen Jahren übersteigt die Nachfrage nach Hortplätze das Angebot, so dass die Stadt bereits zu Ausweichmaßnahmen greifen muss. Unter anderem werden an der Reuter-Grundschule alternativ Klassenräume nach Unterrichtsschluss für die Hortbetreuung genutzt.

Von Michael Prochnow