Grevesmühlen

Der alte Holzsteg und sein Anleger am Vielbecker See in Grevesmühlen sind endgültig Geschichte. Beides wurde jetzt abgerissen. Gleichzeitig haben die Arbeiten an einem Neubau begonnen.

„Das wurde auch höchste Zeit“, sagt Thomas Krohn, Vorsitzender vom Betreiber, dem Anglerverein der Ortsgruppe IV. Denn der alte Holzsteg samt Anleger hatte über die Jahre arg gelitten. Außerdem kamen die Angler kaum noch in ihre Boote, da sich der Wasserpegel gesenkt hatte. Auch darauf hatten die Angler bei der Stadt, die Eigentümer ist, mehrfach hingewiesen und das angemahnt. Doch die ersten Kostenschätzungen mit weit über 400 000 Euro waren derart hoch, dass ein Neubau des Bootssteges kaum möglich schien. Einigen Stadtvertretern hatte es bei diesen Angeboten regelrecht die Sprache verschlagen. Ans Aufgeben dachten die Grevesmühlener Angler aber dennoch nicht, hielten an den Plänen fest und drängten weiterhin auf eine Lösung. Ihre Hartnäckigkeit zahlte sich aus. Zur Hilfe kam ihnen die Europäische Union. Da sich Grevesmühlen als Teil von Nordwestmecklenburg in unmittelbarer Nähe zur Ostsee befindet, passt das Projekt in den Fördertopf, der die Fischwirtschaft unterstützt. Die EU-Förderung beträgt 85 Prozent der Gesamtkosten von 324 000 Euro. Die anderen 15 Prozent trägt die Stadt.

Etwa 150 Kubikmeter Boden ausgehoben

Nach dem Abriss des Steges und Anlegers wurde schon am Tag darauf die alte Uferwand zurück gebaut. Dazu entfernten die Bauarbeiter die aus Blech bestehende Wand, ersetzten sie durch Material aus Kunststoff und Eisenholme auf einer Gesamtlänge von 31 Meter. Außerdem wurde der Boden ausgekoffert, wobei etwa zwischen 100 und 150 Kubikmeter zusammen kamen. Mit Frostschutz, Schotter und einer Pflasterung ist der neue Aufbau an dieser Stelle geplant. Diese soll aber um einiges tiefer als vor dem Neubau liegen, damit es die Angler wieder leichter haben, um zu ihren Booten zu gelangen. Gepflastert wird bis zum angrenzenden Zaun, daran schließt sich eine wassergebundene Wegedecke an.

Thomas Krohn, Vorsitzender der Ortsgruppe IV der Grevesmühlener Angler: "Zum Schutz vor Vandalismus wird das Gelände eingezäunt." Quelle: Dirk Hoffmann

Recycelter Kunststoff ist das Material für den neun Meter langen Steg sowie dem 2,45 Meter langen Anleger. Der Steg ist zweieinhalb Meter breit und kann auch von Rollstuhlfahrern benutzt werden. Kleine Leisten weisen nach Aussage von Philipp Boxler vom Grevesmühlener Ingenieurbüro Möller auf die Gefahrenpunkte hin.

Ausgeführt werden die Arbeiten von der in Neukloster ansässigen Firma René Brüsewitz. Dort rechnet man mit etwa drei Monaten bis zur Fertigstellung.

Die Vorfreude bei den Anglern auf dieses Datum ist schon jetzt sehr groß. Sogar eine 25 Quadratmeter große Tanzfläche ist Teil der gesamten Pflasterung. Ideal also für Feiern und andere Zusammenkünfte.

Zum Schutz vor Vandalismus wird die Anlage nach Aussage von Krohn eingezäunt. Das bedeutet aber nicht, dass sie für die Öffentlichkeit ganz und gar tabu ist. Wer sie nutzen möchte, kann sich an den Verein wenden.

