Das kleine Mädchen war sehr beeindruckt von der riesigen Palette mit Mehlsäcken, dem großen Bottich voller Sauerteig und dem Geruch von frischem Brot, der durch alle Räume wehte. „Es war ein Abenteuer, durch die Bäckerei meines Großvaters zu wuseln. Es war toll, aufregend“, erzählt Sarah Deutsch von ihren frühesten Erinnerungen an die Bäckerei und Konditorei Benn in Grevesmühlen. 2017 schloss der Betrieb. Nun belebt die Urenkelin des Firmengründers Arnold Benn ihn wieder – als Café Benn in der Rehnaer Straße, dort wo der Urgroßvater und der Großvater Brot, Brötchen und Kuchen backten.

„Sie haben für die Bäckerei gelebt“, erzählt Sarah Deutsch. Mit Herz und Begeisterung arbeitet auch sie. Als Kind wollte sie zunächst Bäckerin werden, später Konditorin. Mittlerweile ist Sarah Deutsch 31 Jahre alt und Konditormeisterin.

Ihr Credo für das Café Benn, das am 1. Juni eröffnen wird, lautet: „Es ist wichtig, dass man stolz auf das Produkt ist. Dafür arbeiten wir.“

Lebensmittel mit Liebe gemacht

„Wir“, das sind Sarah Deutsch, ein Koch und ein Bäcker. Ihr Credo ist ihnen wichtiger als das Ego. Es spielt bei vielen Entscheidungen im Betrieb eine große Rolle – auch wenn es darum geht, welche Ware er kauft und wie sie verarbeitet wird. Sarah Deutsch erklärt: „Lebensmittelherstellung muss immer mit Liebe sein.“

Koch Mirko Casello bereitet Teig für Tagliatelle zu. Der 36-Jährige ist Italiener. Quelle: Jürgen Lenz

Das gilt für die Konditormeisterin und den Koch in besonderer Weise. Sarah Deutsch und Mirko Casello sind ein Paar. Kennengelernt haben sie sich bei der Arbeit in einem der bekanntesten Ferienorte, St. Moritz in der Schweiz. Dort arbeitete die Konditorin ebenso wie in der australischen Metropole Melbourne. Mit viel Erfahrung und Mirko Casello an ihrer Seite kehrte Sarah Deutsch schließlich zurück in ihre Heimat Mecklenburg.

Berufsjahre in der Schweiz und Australien

Sie erinnert sich gern an die Lehrjahre in der Conditorei Senf in Wismar, viele Jahre zuvor: „Es war eine extrem liebevolle, familiäre Ausbildung.“ Damals wurde der Grundstein für Sarah Deutschs Liebe zum Beruf gelegt. Ebenso wichtig ist ihr, dass der Koch und der Bäcker im Café Benn zufrieden im Team arbeiten, denn: „Das strahlt auch nach außen aus.“

Landesinnung sieht wachsenden Zuspruch Einen positiven Trend sieht der Landesinnungsmeister der Bäcker und Konditoren, Matthias Grenzer. Nach seiner Einschätzung ist die Akzeptanz des traditionsreichen Handwerks in den letzten Jahren um rund 20 Prozent gestiegen. Offenbar würden immer mehr Kunden Brot, Brötchen und Kuchen wieder beim Bäcker um die Ecke kaufen statt beim Discounter. Dem Landesinnungsverband des Bäcker- und Konditorenhandwerks gehören 83 Betriebe an. Mehr als 90 Prozent betreiben auch ein Café, erläutert Axel Hochschild, Präsident der Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern in MV.

Das Café könne ein Ruhepol sein nach dem Motto: „Kommen, hinsetzen und sich wohlfühlen.“ Ziel der Mitarbeiter ist ein Café, das nicht mehr wegzudenken ist, eine Konstante in Grevesmühlen. „Ich hoffe, dass wir eine Bereicherung für die Stadt sind“, sagt Sarah Deutsch.

Die Familie gibt viel Rückhalt

Im Betrieb ihres Großvaters arbeitete sie ein Jahr. Dann zog es sie hinaus in die Welt. Auf das Projekt „Café Benn“ hat sie lange hingearbeitet und gespart. Worüber sie sich schon jetzt freut: „Ich habe extremen Rückhalt von meiner Familie.“ Ihr Vater hat viel an dem Projekt gearbeitet, das Traditionelles und Modernes zusammenbringt. Die Tochter lobt in den künftigen Café-Räumen: „Ohne meinen Vater wäre hier gar nichts.“

Sarah Deutsch übernimmt den Konditoren-Teil: Kuchen, Torten, Gebäck. Ihr Freund bereitet Ravioli, Gnocchi, Pasta, Salate, Steaks und viele andere Speisen zu. Eine feste Karte wird es nicht geben, denn das Team legt großen Wert auf Saisonalität, Frische, Regionalität und Nachhaltigkeit.

Dritter in der Mannschaft des Café Benn ist Harald Hippe. Sarah Deutsch kennt ihn seit Langem. Sie erzählt: „Herr Hippe hat mich auch aufwachsen gesehen.“ Er fing 1983 als Bäcker bei Familie Benn an. Der 60-Jährige erinnert sich, dass es damals zahlreiche Bäcker in Grevesmühlen gab. Dann berichtet Harald Hippe: „Herr Benn war nach der Wende der erste Bäcker hier, der modernisiert hat.“

Viele Grevesmühlener freuen sich

Arnold Benns gleichnamiger Vater eröffnete im Sommer 1945 eine Bäckerei in der August-Bebel-Straße 64. Laut Recherchen des Heimatgeschichtsforschers Eckart Redersborg gab es in Grevesmühlen damals 17 Bäckereien und Konditoreien. Am 23. Juni 1948 zog Benns Betrieb in einen Neubau in der Rehnaer Straße um. Dort erlernte Arnold Benn junior von 1958 bis 1961 den Bäckerberuf. 1978 übernahm der Sohn den väterlichen Betrieb. 39 Jahre später schloss Arnold Benn, mittlerweile 73, die Bäckerei und Konditorei.

Am 1. Juni öffnet Sarah Deutsch die Tür wieder für Kunden. In den letzten Wochen wurde ihr klar: Viele Menschen, besonders im südlichen Teil von Grevesmühlen, freuen sich. Sie fragen, wann’s denn wieder losgeht bei Benn in der Rehnaer Straße. Die Inhaberin verspricht: „Es gibt das gute Brot wie damals.“

