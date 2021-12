Grevesmühlen: Neues Corona-Testzentrum in Betrieb

Grevesmühlen

Seit dieser Woche bieten insgesamt drei Schnelltestzentren in Grevesmühlen ihre Dienste an. Neben dem Rotkreuzspeicher des DRK in der August-Bebel-Straße und dem Testzentrum von Sylvi Grosser („Wellness & Beauty My Style“) im Grünen Weg hat jetzt die Firma GMP den Betrieb aufgenommen. In einem Container auf dem Markant-Parkplatz sind kostenlose Schnelltests erhältlich.

Der Container sorgte in den vergangenen Tagen bereits für Gerüchte, da unklar war, ob und wann das Testzentrum seine Arbeit aufnehmen werde. Seit dieser Woche läuft der Betrieb, wie die Nachfrage vor Ort ergab. Geöffnet ist montags bis sonnabends jeweils von 10 bis 19 Uhr, von 14.15 Uhr bis 15 Uhr ist Pause, sonntags ist geschlossen.

Hinter GMP steckt die Hamburger Firma German Medical Protection GmbH, die in den vergangenen Wochen an mehreren Standorten Schnelltestzentren eingerichtet hat. Das Lübecker Gesundheitsamt hatte im Dezember zwei Testzentren des Unternehmens in der Hansestadt geschlossen, nachdem es Hygienemängel gegeben haben soll.

Von Michael Prochnow