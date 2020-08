Grevesmühlen

Die nächsten Veranstaltungen in Grevesmühlens Jahreskalender rücken immer näher. Schon jetzt steht fest: Die für den 8. November angesetzte Regionalmesse ist abgesagt. Ebenso der Fackel- und Laternenumzug am 2. Oktober mit der freiwilligen Feuerwehr. Ein großer Wackelkandidat ist die Kulturnacht am 30. Oktober. Hierfür erarbeitet die Stadt gerade ein Konzept und will alles dafür tun, dass die Veranstaltung stattfinden kann – wenn auch nicht wie gewohnt.

Angeboten werden soll in jedem Fall die lange Einkaufsnacht. Dafür öffnen die Gewerbetreibenden bis weit in den Abend hinein ihre Geschäfte. Ein Kulturprogramm unter freiem Himmel wird es in diesem Jahr allerdings nicht geben – kein Kostümwettbewerb am Krähenbrunnen, kein Konzert auf dem Marktplatz, kein Märchen vor dem Museum, keine kulinarischen Angebote.

Livestream ins Wohnzimmer

„Vorstellbar wäre ein Livestream“, erklärt Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler. Kultur, die dann jeden im heimischen Wohnzimmer erreicht. Pläne gibt es dafür bereits. Ein feierlicher Abschluss wäre mit einem Höhenfeuerwerk denkbar, „in einer angemessenen Größenordnung, so dass es jeder von zu Hause aus sehen kann“, so der Bürgermeister.

Wichtig sei ihm, dass die Stadt ein Zeichen setzt, das öffentliche Leben nicht ausgebremst wird und „Corona nicht bestimmt, ob wir Spaß haben oder nicht“. Die Mitglieder des Hauptausschusses der Stadtvertretung befürworteten die Idee. „Es ist das richtige Zeichen, auch wenn wir nicht im Pulk feiern können“, kommentierte Sven Schiffner ( SPD).

Bangen um Karneval und Adventsmarkt

Die Hoffnung stirbt zuletzt – auch was die landesweite Karnevalseröffnung betrifft, die für MV in diesem Jahr in Grevesmühlen geplant ist. Zwar gebe es Gerüchte, dass Gesundheitsminister Jens Spahn alle Feierei am 11.11. untersagen will, aber noch ist das letzte Wort auf Bundesebene nicht gesprochen.

Ein Fragezeichen bleibt auch noch hinter dem Adventsmarkt. Die Weihnachtszeit in Grevesmühlen sollte an zwei Tagen – am 28. und 29. November – mit dem ökumenischen Kreihnsdörper Adventsmarkt um die Nikolaikirche eingeläutet werden. „Eine Entscheidung dazu treffen wir noch nicht“, erklärt Lars Prahler. Ende des Monats will sich die Landesregierung zu Adventsmärkten im Land äußern.

Von Jana Franke