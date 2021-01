Grevesmühlen

Die kleine Clara (9) gehört ganz offensichtlich zu den Kindern, die das beste aus der gegenwärtigen Situation machen. Zumindest hat die Grundschülerin ihren Humor nicht verloren. Was auch damit zusammenhängen mag, dass ihre Großeltern, die in Grevesmühlen leben, beide bereits an Covid-19 erkrankten und die Krankheit überstanden.

Auch wenn es kein Spaziergang war, wie Claras Großmutter erklärte, die anonym bleiben möchte. Besonders sie hatte keinen ganz einfachen Verlauf, quälte sich über Wochen mit der Erkrankung.

Die Aufgabe, die Clara in diesen Tagen im Homeoffice für die Schule zu erledigen hatte, war, einen Aufsatz mit zusammengesetzten Adjektiven zu schreiben. Wir in der Redaktion finden: Clara hat eine klare Eins verdient! Doch lesen Sie selbst, welch witziges Corona-Märchen sie geschrieben hat:

In einem rabenschwarzen Wald lebte ein riesengroßer Zauberer. Der Zauberer war schon steinalt. Seine bildschöne Tochter hieß Gerlinde. In einer sternenklaren Nacht schlich ein Ritter zu ihr. Die beiden gingen im eiskalten See baden. Als sie später pudelnass ins Haus zurückkehrten, kochte Gerlinde einen honigsüßen Zaubertrank. Plötzlich stand der bärenstarke Zauberer vor ihnen. Zornig rief er: „Habt ihr noch nie was von Corona gehört, weder haltet ihr Sicherheitsabstand noch hat der Ritter den Schnelltest gemacht. Wer weiß, woher der denn kommt!“

Original Claras Schulaufsatz. Quelle: privat

Gerlinde antwortete ruhig: „Aber Papilein! Ich bin doch supersuperschlau und habe hier einen Anticoronazaubertrank gebraut, der auch noch honigsüß ist. Probier du doch auch mal!“ „Nee, lass mal erst den Ritter probieren. Wenn es dem in einer halben Stunde noch gut geht, dann probiere ich gerne, mein Schatz“, antwortete der Zauberer und setzte sich auf seinen Sessel beim Feuer.

Von Annett Meinke