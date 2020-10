Grevesmühlen

Es passiert leider immer wieder, dass ältere Menschen auf den Enkeltrick reinfallen. Oft tun sie beinahe alles, was ihnen die nette Stimme am Telefon sagt. Auch hohe Geldbeträge heben sie ab, ohne groß nachzufragen. Es ist ja für ihren Enkel, der sich in einer Notlage befindet und dem sie unbedingt helfen müssen. Das denken sie und werden schwer getäuscht. Bis ihnen das bewusst wird, ist es leider meist längst zu spät. Das mühsam Ersparte ist weg, nicht selten in wenigen Stunden.

Mehr Telefonbetrüger gemeldet

„Gerade in den letzten Tagen und Wochen hatten wir wieder Fälle dieser Art“, so die Hauptmeister Angelika Becker und Jens Brügmann von der Polizeiinspektion Wismar. Die Anrufer gaben gegenüber den älteren Menschen vor, dass den Enkeln unbedingt geholfen werden müsse, da sie sich in einer Notlage befinden. Hilfe natürlich in Form von Geld. So sollten sie zum Beispiel Kautionen bezahlen, damit die Enkel aus dem Gefängnis entlassen werden können.

Menschen sind wachsamer

„Insgesamt sind die Menschen ja wachsamer geworden“, so Becker. Aber Prävention ist in ihren Augen nach wie vor wichtig, um die Menschen vor Betrügern zu warnen. Entweder bei Veranstaltungen von Vereinen, was in den ersten Monaten des Jahres aufgrund von Corona nicht möglich war, oder wie gestern bei Marktkauf in Grevesmühlen. Schnell kamen die beiden Polizisten mit den Kunden ins Gespräch. Das Thema interessierte sehr und war bei vielen gegenwärtig.

80-jährige wurde mehrfach angerufen

So wie zum Beispiel bei Brunhilde Erdmann. „Ich bin auch schon mehrfach angerufen worden. In diesen Fällen habe ich immer sofort wieder aufgelegt“, so die 80-jährige Grevesmühlenerin. Sie fand es richtig super, dass sich die Polizei Zeit nimmt, um die Menschen zu warnen. Außerdem freute sich die Seniorin über einen Türstopper, den ihr Angelika Becker gab. Ein probates Mittel, um ungebetene Gäste an einem schnellen Eintritt in die Wohnung zu hindern.

49 Frauen und Männer beraten

Mitgebracht hatten Becker und Brügmann auch einiges an Informationsmaterial, wie sich die Menschen zum Beispiel vor Einbrüchen am besten schützen und worauf sie achten sollen, damit sie nicht Opfer von Straftaten werden. Wie unachtsam manche beim Einkaufen sind, hatten die Präventionsberater erst am Tag zuvor selbst hautnah erlebt. Im Einkaufszentrum in Neukloster machten sie mehrere Menschen darauf aufmerksam, besser auf ihre Taschen und ihr Bargeld aufzupassen. Sie ließen ihre Taschen teilweise sorglos im Korb liegen, während sie in den Regalen Waren suchten. Es zeigte den beiden Hauptmeistern einmal mehr, wie wichtig Prävention auch heute noch ist. Positiv überrascht waren sie hingegen über das große Interesse bei ihrer Aktion im Marktkauf. In den zwei Stunden kamen 49 Frauen und Männer zu ihnen, sprachen von eigenen Erfahrungen oder wollten mehr darüber wissen, wie sie sich zu verhalten haben, um nicht auf Betrüger hereinzufallen.

November Termin in Klütz

Die nächsten Präventionsveranstaltungen mit der Polizeiinspektion Wismar finden am 10. November um 9 Uhr bei der Freiwilligen Feuerwehr Cramonshagen und am 23. November um 10 Uhr im Jugendzentrum in Klütz statt.

Von Dirk Hoffmann