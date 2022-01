Grevesmühlen

Döner sind beliebt. Das kann auch Arman Gusseino nur bestätigen, der in der August-Bebel-Straße 17a in Grevesmühlen sein „Grillhaus Ararat“ mit Dönern und anderen Gerichten betreibt.

1998 kamen Gusseino und seine Familie aus Armenien nach Deutschland. Nach der Schule lernte er Groß- und Außenhandelskaufmann. Seit 2010 ist er selbstständig, hatte zuerst in Boltenhagen und Sternberg Läden, wo er den Gästen auch Döner anbot. 2016 eröffnete Gusseino zunächst in der Kastanienallee in Grevesmühlen ein Grillhaus. Die Qualität dort sprach sich schnell herum, der Döner aus der Kanstanienallee war so etwas wie ein Geheimtipp in Grevesmühlen. Doch nach einigen Jahren war dort Schluss.

Wunschdöner für die Kunden

Seit 2020 hat er seinen Imbiss in der August-Bebel-Straße 17a, wo die Kunden ihren Wunschdöner bekommen. Entweder mit Hähnchen- oder Kalbfleisch, wobei sich die Mehrheit für Letzteres entscheidet. Dazu kommen Soßen der verschiedensten Art. Kräuter-, Knoblauch oder auch Currysoßen sind da nur einige Beispiele. Alle werden sie ebenso wie die Salate selbst hergestellt. Für Döner mit Fladenbrot oder in der Box, dann meistens mit Pommes Frites. Aber auch da sind die Geschmäcker verschieden.

„Die schmecken top“, sagt zum Beispiel Lennox Bade (15) zu den Dönern, als er sich gerade wieder einen mit Kalbfleisch bestellt.

Auch vegetarische Döner

Nicht alle Menschen mögen Fleisch oder wollen es zumindest eine Zeit lang mal ohne versuchen. Auch das ist im „Grillhaus Ararat“ kein Problem. Dort stehen auch vegetarische Döner mit auf der Speisekarte.

Baguettes, Pizzen und Aufläufe

Aber es sind nicht nur die Döner, die Menschen vor allem zur Mittags- oder Abendzeit gerne in dieses Grillhaus locken. Denn Baguettes oder Pizzen werden hier ebenfalls angeboten. Für den kleinen wie auch den großen Hunger. Und wer die Abwechslung in seinem persönlichen Speiseplan mag, der wählt dann auch diese Gerichte. Ebenfalls ganz nach seinen Wünschen, mit oder ohne Soßen bzw. Salaten. Auch Aufläufe mit Nudeln, Schinken und Pilzen, Kartoffeln oder Dönerfleisch, Chicken-Nuggets, eine Currywurst oder das Schnitzel können in dem Grillhaus zu sich genommen werden. Alles gerade zubereitet und ganz frisch serviert.

Lieferungen bis an die Haustür

Vorbestellungen auf Gerichte im „Grillhaus Ararat“ sind unter den Telefonnummern 038 81 / 35 899 51 und 0172 / 66 54 620 möglich. Wer möchte, kann auch den Lieferservice nutzen und sich den Döner, die Pizza, den Auflauf und andere Leckereien nach Hause bringen lassen. In Grevesmühlen wird dafür ab einem Bestellwert von 14 Euro kein Aufschlag genommen.

Geöffnet hat das „Grillhaus Ararat“ am Montag, Dienstag und Donnerstag jeweils in der Zeit von 11 bis 21 Uhr, am Freitag und Samstag von 11 bis 22 Uhr sowie am Sonntag von 12 bis 22 Uhr. Am Mittwoch ist Ruhetag.

Von Dirk Hoffmann