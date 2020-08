Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler hat sich in einem Brief an die Eltern der Kinder gewandt, die an der Fritz-Reuter-Grundschule unterrichtet werden. Der Grund ist die teilweise chaotische Verkehrssituation am frühen Morgen. Das hat zu etlichen Reaktionen geführt. Wie die Leser darüber denken, erfahren Sie hier.