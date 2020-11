Grevesmühlen

Zum zweiten Mal in diesem Corona-Jahr ist auch der offene Kunstraum „Das Eck“ am Grevesmühlener Bürgerbahnhof von Schließung betroffen. „Auch wenn uns das wirklich traurig macht, weil wir wissen, dass besonders die Kinder, die regelmäßig zu uns kommen, leiden“, erklärte Renate Schürmeyer, die gemeinsam mit ihrem Mann Johannes Schürmeyer und mit Unterstützung durch die Stadt Grevesmühlen „Das Eck“ vor ein paar Jahren ins Leben rief.

„Nach den derzeit geltenden Regeln dürfen wir leider nicht öffnen.“ Denn, so Schürmeyer, ins „Eck“ kommen an jedem Mittwochnachmittag mehr Menschen als nur aus zwei Haushalten zusammen.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Alle soziokulturellen Zentren in Nordwestmecklenburg sind von den erneuten Corona-Maßnahmen betroffen. Wichtig ist dem Künstler-Ehepaar, das in Jeese, einem Ortsteil von Bernstorf, wohnt, dass sie als Ansprechpartner erreichbar bleiben. „Wer dringend ein Gespräch braucht, weil er mit der andauernden Einsamkeit einfach nicht zurechtkommt, soll in jedem Fall Kontakt zu uns aufnehmen.“ Am einfachsten geht das über E-Mail: renateschuermeyer@gmx.de.

Ab und an werden die Schürmeyers auch vor Ort sein, um im „Eck“ nach dem Rechten zu schauen. Sollte der Begegnungs- und Kunstraum wieder öffnen dürfen, so die Künstlerin, wird die Öffentlichkeit umgehend informiert.

Lesen Sie auch

Von Annett Meinke