Zur Saison 2024/25 soll in den unteren Altersklassen der Spielbetrieb im Fußball auf kleinen Toren, ohne Torwart und ausschließlich in Turnierform erfolgen. Dafür hat sich jetzt der Bundesjugendtag am 22. Januar in Duisburg einstimmig ausgesprochen. Einige Vereine in Nordwestmecklenburg finden das mehr als abenteuerlich und laufen jetzt dagegen Sturm. Denn ohne den Wettbewerb sei das einfach kein Fußball mehr.

Marko Kühl, Vorsitzender, Abteilungsleiter Fußball und Trainer der F-Jugend des SV Dassow 24: "Die neue Spielform ist nicht umsetzbar." Quelle: Jürgen Lenz

„Kinder kommen zum Fußball in die Vereine, um ihren Vorbildern in der Bundesliga nachzueifern. Wenn nun sechs Jahre kein Wettbewerb wie in den Erwachsenenligen angeboten wird, warum sollen Kinder in einen Verein eintreten und Beitrag zahlen?“, fragt sich Marko Kühl, Vorsitzender, Abteilungsleiter und Trainer der F-Jugend beim SV Dassow 24. Denn erst ab der D-Jugend, das sind Kinder ab elf Jahre, würde es wieder Tabellen und größere Tore mit Torwart geben. Auch das kann Kühl nicht nachvollziehen: Sechs Jahre ohne Torwartausbildung: Wo soll das bloß hinführen?

Die Eltern fühlen sich überflüssig

Die Pläne des DFB werfen aber noch weitere Fragen und Probleme auf, die von vielen Vereinen gar nicht zu lösen sind. So soll bei der neuen Spielform der Trainer kein Trainer im herkömmlichen Sinne mehr sein, sondern nur noch ein Betreuer. „Viele Eltern unterstützen den Verein, indem sie in ihrer Freizeit auch die Aufgabe des Trainers übernehmen. Sie fühlen sich dann überflüssig“, so Kühl weiter.

Gar nicht zu Ende gedacht sei nach Darstellung von Kühl der kaum zu bewältigende Aufwand, der durch die Regeländerung auf die Vereine zukomme. Alle zwei bis drei Wochen Turniere – sie werden dann auch Festivals genannt – im drei gegen drei, vier gegen vier oder fünf gegen fünf zu organisieren, sei kaum möglich. Unabhängig von den vier vom Landesverband gesponserten kleinen Toren.

Neue Spielform im Kinderfußball: So wird es laufen ab 2024 Die neue Spielform betrifft die Kinder der G-Jugend (U 6/ U 7), der F-Jugend (U 8/U9) und der E-Jugend (U 10/U 11). In der G-Jugend soll im Zwei-gegen-Zwei oder Drei-gegen-Drei (Spielfeldgröße 16 x 20 m bis 28 x 22 m) auf vier Mini-Tore (maximal 2ohne Torwart gespielt werden. In der F-Jugend wird im Drei-gegen-Drei (Spielfeldgröße: 26-28 m x 20-22 m) oder beim Fünf-gegen Fünf-Spiel (Spielfeld: 40 x 22-25 m) auf vier Mini-Tore ohne Torwart gespielt. Wird beim Fünf-gegen Fünf-Spiel auf zwei Kleinfeldtore gekickt, kann hier auch ein Torwart eingesetzt werden. Gleiches gilt für die E-Jugend beim Fünf-gegen-Fünf-Spiel. In dieser Altersklasse können aber auch sieben Spieler auf einem größeren Spielfeld (55 x 35 m) eingesetzt werden und auf zwei Kleinfeldtore spielen. Neben sechs Feldspielern ist es der Torwart, der hier mitmacht. Ausgetragen werden die Spiele in diesen Altersklassen ausschließlich in Turnierform, den sogenannten Festivals. Schiedsrichter fehlen. Diese Aufgabe übernehmen Trainer bzw. Betreuer, die bei Bedarf in das Geschehen eingreifen. Jedes Spiel wird extra gewertet. Am Ende gibt es auch einen Sieger, aber keine Tabellen, die irgendwo erscheinen. Beschlossen werden sollen die neuen Spielformen beim DFB-Bundestag am 11. März 2022. Nach einer Übergangszeit bis zum Sommer 2024 sind diese Regeln dann ab der Spielzeit 2024/25 bindend.

Zu wenig Plätze für Turniere

Ähnlich sieht es Wilfried Schläger, Trainer der 2. F-Jugend und Jugendwart beim Grevesmühlener

Wilfried Schläger, Jugendwart und Trainer der zweiten F-Jugend beim Grevesmühlener FC. Quelle: privat

Fußballclub. Auch würden nach seiner Aussage nur wenige Vereine genügend Plätze für Turniere dieser Art haben. Diese bräuchten sie aber, damit die Turniere nicht von der Zeit her unendlich lange dauern. Schläger nennt aber noch ein weiteres Problem auf die Vereine zukommen. Hat ein Verein zum Beispiel 25 Kinder in einer Jugendmannschaft und möchte an einem Turnier von fünf gegen fünf Kinder teilnehmen, bräuchte er theoretisch fünf Betreuer, die er gar nicht hat. Nimmt der Verein aber nur fünf oder zehn Kinder mit, müssen die anderen zu Hause bleiben. „Sie verlieren die Lust am Fußball.“ Was Wilfried Schläger auf jeden Fall verhindern möchte. Und ohne Torwart zu spielen, das kann er ebenfalls nicht verstehen. Schon gar nicht, weil die jungen Kicker das so mögen. „Wenn ich beim Training zehn Kinder frage, wer heute Torwart sein möchte, melden sich sieben oder acht von ihnen“, so Schläger. Es sei einfach der falsche Ansatz, den der DFB bei sicherlich gut gemeinten Veränderungen gewählt habe. So müssten nach Ansicht des GFC-Jugendwarts gerade die Trainer in den unteren Altersklassen besser ausgebildet werden. Denn was den Kindern in den ersten Fußballjahren einmal falsch beigebracht werde, das lasse sich nach Meinung von Schläger später nur schwer wieder korrigieren.

Gegen das Training auf kleine Tore und in kleinen Spielformen haben weder Kühl noch Schläger etwas. Das wird in den Vereinen schon seit vielen Jahren praktiziert und muss nicht neu erfunden werden. Diese Auffassung teilt auch Wilfried Rohloff, Vorsitzender beim FC Schönberg 95, voll und ganz. „Wir machen das schon seit 30 Jahren so“, sagt Rohloff.

Verband will Talente frühzeitig fördern

„Die Talente wollen wir frühzeitig mehr fördern und das Spielangebot anpassen“, sagt Robert French, Pressesprecher des Landesfußballverbandes Mecklenburg-Vorpommern, zur Einführung der neuen Spielform. Es gehe auch nicht darum, dass man künftig keine Trainer mehr haben möchte. „Sie werden natürlich nach wie vor gebraucht.“ Ihre Rolle ist in der Entwicklung der jungen Kicker weiterhin eine tragende, soll aber am Spieltag eine etwas andere sein als bisher. Nicht nur dazu gibt es seitens des Landesverbandes auch das Angebot von Seminaren. Tabellen, die dazu noch im Netz stehen, gibt es in diesen Altersklassen nicht, damit sich die Kinder gegenseitig nicht zu sehr unter Druck setzen. „Der Spaß der Kinder steht im Vordergrund“, so French.

Trainer werden nach wie vor gebraucht. Ihre Rolle wird aber künftig eine andere sein. Quelle: Landesfußballverband M-V

Verstehen könne er die Vorbehalte von Vereinen zum neuen Spielsystem zwar, größtenteils seien sie aber unbegründet. So ist es zum Beispiel schon ab der F-Jugend möglich, einen Torwart in das Spiel einzubeziehen. Das ist der Fall, wenn statt auf vier Minitore auf zwei Feldtore gespielt wird. Gleiches gilt für die E-Jugend. Außerdem gibt es nach seiner Aussage mehrere Vereine im Land, die neben der aktuellen Spielordnung bereits seit einigen Jahren dieses System sehr erfolgreich bei Turnieren einsetzen. Seit zwei Jahren läuft es in M-V offiziell als Pilotprojekt. Als aktuellstes Beispiel nennt French den Kinderfußballtag am 16. Oktober 2021 in Trinwillershagen. An ihm nahmen 22 Mannschaften aus elf Vereinen mit insgesamt rund 110 Kindern teil.

Gegen parallel stattfindende Wettbewerbe neben dem eigentlichen Spielbetrieb haben weder Kühl, Rohloff oder Schläger etwas. Sie finden es sogar gut. Denn so können auch Mannschaften mit wenigen Kindern an Wettbewerben teilnehmen. Gegen eine Auflösung oder gar Vernichtung jahrzehntelang aufgebauter Strukturen aber wehren sie sich. „Funktionäre bestimmen, was gemacht wird. Die Basis wird nicht einbezogen und die Vereine vor Ort sind die Leidtragenden“, so Kühl. Die Reform, sagt er, sei nicht umsetzbar.

Von Dirk Hoffmann