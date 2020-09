Grevesmühlen

Jedes Jahr aufs Neue verschwinden die Ortseingangsschilder von Grevesmühlen. Besonders beliebt ist das Schild in Richtung Börzow, das auch aktuell wieder fehlt. Daran haben sich die Autofahrer längst gewöhnt. Viel mehr Probleme macht aber ein anderer Standort, nämlich die Zufahrt aus Richtung Upahl. Dort fehlt nicht nur das Schild, sondern auch das Gestell, an dem das Ortseingangsschild befestigt ist. Auch das wurde gestohlen.

Das bedeuten die Schilder in der Praxis Die Ortstafel (umgangssprachlich auch Ortsschild) in Deutschland bezeichnet den Beginn oder das Ende einer Ortschaft und ist meistens an ein- und ausfallenden Straßen des Ortsgebiets aufgestellt. Ortstafeln informieren zum einen über den Ortsnamen, außerdem sind sie als Verkehrszeichen ein wesentlicher Bestandteil des Straßenverkehrsrechts, beispielsweise für den Beginn von Geschwindigkeitsbeschränkungen innerhalb einer geschlossenen Ortschaft. Dementsprechend gilt die Rückseite der Ortstafel als Hinweis darauf, die Beschränkungen wieder aufzuheben. Oftmals beginnt und endet die Unterhaltungslast für eine Straße auch an der Ortsausgangstafel. Sie seien ohne Rücksicht auf Gemeindegrenze und Straßenbaulast dort anzubringen, wo ungeachtet einzelner unbebauter Grundstücke die geschlossene Bebauung auf einer der beiden Seiten der Straße beginnt oder endet, heißt es in einer Beschreibung der Schilder.

Beliebtes Souvenir für Auto­treffen

Die Schilder sind seit Jahren ein beliebtes Souvenir, beispielsweise für Autotreffen, immer wieder tauchen die Schilder dort auf. Sie diebstahlsicher zu befestigen, hilft leider auch nicht immer.

„Nachdem die ersten Schilder verschwunden sind, haben wir sogenannte Diebstahlschutzbefestigungen verwendet“, erklärt Manuela Harder, Chefin des Grevesmühlener Bauhofes. Denn vor allem das Schild am Börzower Weg ist regelmäßig weg. „Das sind Spezialschrauben, die mit einer Abreißmutter befestigt werden.“

Manuela Harder, Leiterin des Grevesmühlener Bauhofes. Quelle: Archiv

Um sie zu lösen, ist Spezialwerkzeug notwendig. Oder eine Flex. „Im Börzower Weg haben sie den ganzen Pfahl abgeflext, weil sie die Schrauben nicht losbekommen haben.“ In den nächsten Tagen sollen die Schilder ersetzt werden, pro Stück sind das laut Bauhof Kosten von rund 600 Euro inklusive Einbau.

So funktioniert eine Abreißmutter Eine Abreißmutter gehört zu den besonderen Sicherungssystemen, die Händler anbieten. Es handelt sich um eine Schraubenmutter mit einem besonderen Kopf. Eine Abreißmutter wird wie eine normale Mutter auf ein Gewinde gedreht. Wegen einer Sollbruchstelle unterhalb des Sechskantes schert dieser bei einem definierten Drehmoment ab. Es bleibt das kugelförmige Unterteil der Mutter auf dem Gewinde. Durch die runde Form gibt es keine Möglichkeit, die Verschraubung zu lösen. Das Gegenstück, also die Schraube, besitzt einen runden Kopf, so dass die Verbindung nur mit Spezialwerkzeug zu lösen ist.

Tempo 100 bis zur nächsten Kreuzung?

Wie und wann genau das komplette Ortsschild an der südlichen Zufahrt nach Grevesmühlen verschwunden ist, lässt sich heute nicht mehr genau sagen. Offenbar war der Diebstahl im Zuge der Tiefbauarbeiten erfolgt, dort wurde nicht nur eine neue Regenentwässerung eingebaut, auch die Glasfaserkabel wurden in diesem Bereich in den vergangenen Monaten verlegt. Das Problem der fehlenden Schilder ist vor allem ein rechtliches, de­­nn Ortsschilder sind auch Verkehrszeichen und haben eine Funktion.

Kommunen sollen Tempo-50-Schilder ersatzweise aufstellen

Als 2017 in Klütz ein Ortsschild gestohlen wurde, kam ein Tempo-50-Schild zum Einsatz. Quelle: Behnk

Wie die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises auf Nachfrage mitteilt, bestimmen Ortstafeln den Beginn und das Ende einer Ortschaft. „Ab der Ortstafel gelten die bekannten Vorschriften der StVO für innerhalb oder außerhalb geschlossener Ortschaften.“ Und das heißt, es gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern. „Wurde eine Ortstafel entwendet, so ist für den Verkehrsteilnehmer nicht mit Bestimmtheit erkennbar, dass diese Vorschriften einzuhalten sind“, teilt die Behörde weiter mit. „In diesem Fall ist der Straßenbaulastträger verpflichtet, die Ortstafel schnellstmöglich zu ersetzen. Bis dahin kann vorläufig ein 50-km/h-Schild am Standort der zu ersetzenden Ortstafel angebracht werden, um die zulässige Höchstgeschwindigkeit weiterhin zu regeln.“

Fehlt das Schild, ist für Autofahrer nicht ersichtlich, wo die Ortschaft beginnt und wo sie endet. In diesem konkreten Fall könnten Autofahrer theoretisch mit 100 Stundenkilometern am Piraten-Open-Air vorbeifahren. Zumindest theoretisch. Praktisch warnt die Straßenverkehrsbehörde vor solchen Aktionen. „Verkehrsteilnehmer sind in einer solchen Situation aber nicht von ihrer Pflicht zur Einhaltung übriger Verhaltensvorschriften (§§ 1 StVO ff.) entbunden.“

Rechtsanwalt rät: Klagen gegen Blitzerfotos

In der Praxis allerdings dürfte es deutlich komplizierter sein. Wie die Nachfrage bei einem Fachanwalt für Verkehrsrecht ergab, stünden die Chancen für die Autofahrer, die im Bereich nach einem fehlenden Ortsschild geblitzt würden, ziemlich gut. „Der Bußgeldbescheid hat wenig Chancen auf Erfolg, wenn man rechtlich dagegen vorgehen würde.“

Von Michael Prochnow