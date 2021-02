Grevesmühlen

Probleme bei der Anmeldung, verzögerte E-Mails und frustrierte Autofahrer in Grevesmühlen. Das Anfang Februar installierte Handyparken per App in der Innenstadt sorgte für reichlich Ärger und Diskussionen in den sozialen Netzwerken. Inzwischen läuft das System allerdings.

Wie eine Sprecherin von Anbieter Yellowbrick aus Kiel am Montag erklärte, seien verschiedene Probleme zusammengekommen. So habe es technische Probleme gegeben, zudem seien Mails nicht im richtigen Postfach gelandet. „Das tut uns natürlich leid, aber wir haben inzwischen alles dafür getan, dass es in Grevesmühlen läuft.“

Und das tut es tatsächlich. Nachdem der Versuch der Redaktion, eine Anmeldung für das Redaktionsfahrzeug einzugeben, auch nach einer Stunde scheiterte, funktionierte es nun innerhalb weniger Minuten. Sekunden später war die Mail mit den Anmeldedaten im Postfach.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Brötchentaste über die App funktioniert ebenfalls

Auch die Frage, ob die Funktion „Brötchentaste“ über die App möglich sei, klärte die Sprecherin. Denn normalerweise kostet jeder Vorgang, der über die App ausgelöst wird, 25 Cent. „Die ersten 30 Minuten sind natürlich auch weiterhin kostenfrei, die Gebühr von 25 Cent wird auch erst fällig, wenn die halbe Stunde überschritten wird.“ Abgerechnet wird entweder per Lastschriftverfahren oder per Kreditkarte.

Damit es kein Knöllchen gibt, erhält jeder Autofahrer, der sich angemeldet hat, einen Aufkleber für das Fahrzeug. „Das allein reicht natürlich nicht“, so die Sprecherin. „Das System der Parküberwacher ist mit unserem System verbunden, so können die Kontrolleure sehen, ob jemand die App aktiviert hat und bezahlt.“

Mit der App können Autofahrer nicht nur in Grevesmühlen bezahlen, Yellowbrick bietet den Service unter anderem in Wismar, Rostock und Ratzeburg an.

Von Michael Prochnow