Grevesmühlen

Die Parkgebühren mit dem Handy oder der EC-Karte bezahlen – das geht in sehr vielen Kommunen bereits. In Grevesmühlen soll es ab Februar möglich sein.

Dann soll in der Innenstadt nicht nur das neue Parkkonzept greifen, das es nur noch Anwohner mit Parkausweis erlaubt, in den Seitenstraßen ihre Fahrzeuge abzustellen, sondern auch neue Parkautomaten installiert werden. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt, sollen im Januar sechs der insgesamt neun Automaten ausgetauscht werden, die übrigen drei werden im Laufe des Jahres erneuert.

Parken per App

Soviel vorweg: Die Parkgebühren bleiben unverändert. Allerdings müssen Autofahrer künftig nicht mehr das passende Kleingeld parat haben. Auch kleinste Beträge nimmt der Automat dann per EC-Karte. Zudem hat die Stadt einen Vertrag mit einem Unternehmen zum sogenannten Handyparken abgeschlossen, dort läuft die Bezahlung dann über das Smartphone.

In Wismar läuft das System bereits seit Ende 2019 erfolgreich im Stadtbereich. Die Nutzer müssen lediglich eine App herunterladen, dort sehen sie nicht nur freie Parkplätze, sondern können gleich bezahlen. Der Parkvorgang wird per App, Anruf oder auch per SMS gestartet. Die Parkzeit kann ganz nach Bedarf gestoppt oder verlängert werden.

Parkausweis kostet 30 Euro

Spannend dürfte noch die Umsetzung des Parkkonzeptes im Stadtzentrum werden, derzeit können Anwohner einen Parkschein beantragen, sofern sie ein Auto besitzen, in der Innenstadt gemeldet sind und keinen Stellplatz auf dem eigenen Grundstück haben. Für eine Bearbeitungsgebühr von 30 Euro können sie dann ihr Fahrzeug im Zentrum außerhalb der kostenpflichtigen Bereiche abstellen. Einen Anspruch auf einen Stellplatz gibt es nicht.

Hintergrund der Maßnahme ist der Umstand, dass die Seitenstraßen teilweise so eng sind, dass Rettungsfahrzeuge nicht hindurchkommen, wenn dort Autos stehen. Deshalb wurde im Rahmen der Straßensanierung die Zahl der Stellplätze reduziert.

Von Michael Prochnow