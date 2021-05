Grevesmühlen

Ein kurzes Hallo, dann ein paar Sätze oder ein längeres Gespräch, Pascal ist am Freitagnachmittag vor Pfingsten auf dem Parkplatz vor den Supermärkten Aldi und Markant in Grevesmühlen ein viel gefragter Mann. Ja, es ist der Mann vom Restaurant Athen in der August-Bebel-Straße, den jeder nur unter dem Namen Pascal kennt, der hier jetzt von seinem rollenden Wagen leckeres Softeis verkauft.

„Im März 2020 hatte ich mein Restaurant abgegeben“, erzählt Pascal. Nach 28 Jahren wollte er es etwas ruhiger angehen. Doch irgendwann plagte ihn die Langeweile, wie er mit einem Lächeln im Gesicht zugibt. Im August kaufte er sich einen Eiswagen und bot im Sommer für einige Zeit vor dem Famila-Markt in Lübeck Softeis an. „Ich hatte einfach Spaß daran“, so Pascal, der sich aber damit keinen Stress machen und es einfach einmal ausprobieren wollte.

Pascal ist wieder in und um Grevesmühlen

Es lief auch gut an, das Softeis mit einem Fettgehalt von gerade einmal sieben Prozent wollten viele Menschen. Fein dekoriert mit den leckeren Soßen wie Karamell, Schokolade oder Erdbeeren und Streuseln traf Pascal den Geschmack derjenigen, die sich dieses Eis munden ließen. Bald merkte er aber, dass ihm selbst etwas fehlte. Nämlich die Menschen, denen er zuvor fast drei Jahrzehnte lang in Grevesmühlen griechische und italienische Küche servierte. Darunter waren auch viele Stammgäste, die regelmäßig kamen. Sie und ihre Gespräche vermisste der rührige Pascal, der dieses Umfeld in all der Zeit auch in sein Herz geschlossen hatte.

Softeis aus dem Wagen Kleine und große Portionen Softeis sind in dem rollenden Wagen von Pascal zu bekommen. Auf Wunsch auch mit Soßen wie Karamel, Schoko und Erdbeer sowie Streußeln verschiedener Art. Auch Eisbecher mit Fruchtcocktail und Schokoraspel werden angeboten. Und für die kleinen Gäste gibt es ein sahniges Kinder-Softeis.

Warum also nicht in Grevesmühlen das Eis verkaufen, dachte sich Pascal und stand in den letzten Wochen mit seinem Wagen einige Male vor Aldi und Markant. So, als wäre er nie weg gewesen. Das dachten und empfanden so manche, die ihn hier sahen. Einige wollten einfach nur etwas klönen mit ihm, andere das Eis probieren. Wie zum Beispiel Stefan Würz aus Rubow, einem kleinen Ort in der Nähe von Ventschow. „Es schmeckt wirklich sehr gut“, so das Urteil des Mannes. Etwas mehr Zeit hat der Grevesmühlener Manfred Esemann. Der 62-Jährige war früher öfter in das Restaurant gegangen und wollte wissen, wie es Pascal heute geht. Das Eis probierte er natürlich auch, nachdem es ihm angeboten wurde. Da konnte Esemann schlecht nein sagen.

Bis September an Wohlenberger Wiek

Groß anpreisen musste Pascal sein Softeis am Freitag übrigens nicht. Es hatte sich schnell herumgesprochen, dass es gut schmeckt. Aber der Verkauf an sich stand für den Gastronomen ohnehin nicht im Vordergrund. Es waren der Kontakt und die Gespräche mit ehemaligen Gästen, die ihm viel wichtiger waren. Das sah man dem Lübecker an, dem es sichtlich Spaß machte, ein Eis zu verkaufen und im nächsten Moment für einen kurzen Smaltalk seinen Wagen zu verlassen.

Festlegen, wann er wieder in Grevesmühlen sein Eis verkauft, das wollte Pascal nicht. Priorität hat für ihn jetzt erst einmal die Wohlenberger Wiek. Genauer gesagt Niendorf, wo er nur einige Meter vom Freizeitpark des Kindermotorlandes die Saison über bis zum 15. September mit seinem rollenden Eiswagen stehen wird. Wie viele andere hofft er dabei auf deutlich besseres Wetter als zuletzt. Denn Regen und niedrige Temperaturen locken bekanntlich nur wenige Menschen an den Strand, die sich dann auch sein Eis schmecken lassen.

Aber so richtig schocken kann Pascal wohl auch schlechtes Wetter nicht, wenn er mit seinem Wagen auf Tour geht. Die gute Laune lässt er sich dadurch jedenfalls nicht verderben. „Es macht Spaß und ich bin unter Leuten“, meint er mit einem Augenzwinkern.

Von Dirk Hoffmann