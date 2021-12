Grevesmühlen

Benjamin Kernen begeistert seit zehn Jahren die Zuschauer des Piraten Open Airs in Grevesmühlen. Im Interview der OSTSEE-ZEITUNG spricht der Schweizer Schauspieler und Regisseur über neue Projekte und Wünsche für 2022.

Für den 29. Januar kündigen Sie die Premiere Ihres Solostücks „Deutschland. Ein Wintermärchen“ von Heinrich Heine im Wismarer Zeughaus an. Warum gerade jetzt dieses Stück, warum gerade jetzt ein, wie Sie sagen, „moderner, poetischer Abend über die ewige Suche nach dem Sehnsuchtsort Heimat, dem Vertrauten in der ständig wechselnden Fremde des Alltags und dem Ankommen bei sich selbst“?

Die Suche nach der Heimat ist für viele Menschen weltweit ein großes Thema. Die Globalisierung verschickt Menschen von der Wärme in die Kälte und umgekehrt. Zu wissen, wo das Herz hin will, ist für viele Menschen, grade in der Pandemie, sehr schwierig geworden. Heines Auseinandersetzung mit Engstirnigkeit, Kleinstaaterei und Ausgrenzung ist zudem aktueller denn je.

Der Kulturbetrieb muss unter Corona-Regeln arbeiten, die immer wieder wechseln. Werden Sie auf jeden Fall im Zeughaus spielen?

Im Moment sieht es natürlich wieder etwas schwierig aus. Aber ja, so die Lage es zulässt, werde ich auf jeden Fall spielen.

Der Intendant und sein Hauptdarsteller und Regisseur (v. l.): Peter Venzmer und Benjamin Kernen vom Piraten Action Open Air in Grevesmühlen. Quelle: Annett Meinke

Bereiten Sie weitere Projekte vor?

Tatsächlich arbeite ich grade unter Hochdruck an der Verfilmung eines Trailers zu meinem Theaterstück „Hurricane“, welches in den vergangenen Wochen vom renommierten Lauke-Theaterverlag Hamburg unter Vertrag genommen wurde. Ab Februar bin ich, falls das Pandemiegeschehen es zulässt, wieder deutschlandweit auf Tournee mit „Driving Miss Daisy“.

2022 soll Kernen wieder den Captain Flint spielen

Treten Sie 2022 wieder in einer Hauptrolle beim Piraten Open Air in Grevesmühlen auf?

Die Planung im Piraten-Action-Open-Air-Theater läuft bereits und es ist vorgesehen, dass ich wieder in den Mantel von Captain Flint schlüpfen werde.

Was ist das Außergewöhnliche des Piratensommers in Grevesmühlen?

Das Liveerlebnis, die Interaktion mit Tausenden begeisterten Zuschauern und Fans. Jeder Abend ist ein bisschen anders, es ist immer frisch und neu. Und die Faszination, Pirat sein zu dürfen, steckt ja auch in jedem von uns.

Benjamin Kernen ist in Wismar zu Hause. Quelle: Annett Meinke

Im Sommer gehörten Sie zu den Initiatoren einer Onlinepetition, mit der das Ensemble des Piraten Open Airs und mittlerweile über 2600 Unterzeichner eine gesetzliche Gleichbehandlung des Theaters in Grevesmühlen gegenüber vergleichbaren Open-Air-Veranstaltungen und Festspielen in Mecklenburg-Vorpommern fordern. Sehen Sie dieses Ziel heute erreicht?

Der Petitionsausschuss beschäftigt sich mit unserer Anfrage, das ist zumindest schon einmal ein Etappenziel. Alles Weitere wird sich in naher Zukunft ergeben.

Schauspieler Dustin Semmelrogge (l.) und Benjamin Kernen schätzen sich als Kollegen. Sie waren bei den Festspielen „Verbrannte Palme 2021“ dabei. Quelle: Ralf Waidmann

Im August schrieben Sie einen Brief an Landrat Tino Schomann (CDU), in dem es unter anderem um die geforderte Gleichbehandlung des Piraten Open Airs geht. Haben Sie eine Antwort bekommen?

Nicht direkt. Nein. Herr Schomann muss sich natürlich politisch absichern und das führt nicht unbedingt zu den gradlinigen Antworten, die man sich als Kulturschaffender wünscht. Allerdings laufen die Gespräche zurzeit zwischen der Geschäftsführung und dem Landrat und somit bin ich froh, dass sich etwas bewegt.

Mecklenburg ist Kernens neue Heimat

Sie wohnen hier in der Region. Sind Sie heimisch geworden?

Ja durchaus. Ich liebe diese Gegend und möchte auch nicht wieder weg. Ja, für mich ist es ein Stück Heimat.

Was gefällt Ihnen an Nordwestmecklenburg?

Ich liebe die See. Die Weite des Blicks. Aber auch die geschwungene Landschaft. Herrlich, wenn man über ein Kornfeld blickt und der Wind es bewegt wie Wellen. Aber ich mag auch die Menschen. Ein etwas herber, spröder Charme auf den ersten Blick, aber auf den zweiten Blick doch sehr herzlich und hilfsbereit. Die Meisten…

Das Wichtigste: Zuschauer begeistern

Was wünschen Sie sich für das Piraten Open Air im neuen Jahr?

Weniger Politik, mehr Kunst. Es wäre schön, wenn wir unbehelligt von politischen Querelen einfach nur das machen könnten, was wir am besten können: die Zuschauer begeistern, Kinderaugen zum Leuchten bringen und Freude und Spaß in die Herzen zaubern.

Welche Neujahrswünsche haben Sie für sich selbst?

Normalität im weitesten Sinne. Planungssicherheit für die Kulturbranche, aber auch für mich und meine Familie. Und dass wir alle möglichst gesund bleiben und mit Optimismus in die Zukunft blicken dürfen.

Von Jürgen Lenz