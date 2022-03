Grevesmühlen

Es geht wieder los: Das Piraten Open Air in Grevesmühlen steckt mitten in den Vorbereitungen für die aktuelle Saison, die vom 24. Juni bis zum 10. September läuft. In dieser Spielzeit steht die 17. Episode der „Schicksalhaften Begegnungen des Capt’n Flint“ mit dem Titel „Das Geheimnis der Galeone“ auf dem Spielplan. Dafür sucht das Theater Grevesmühlen wieder Männer und Frauen, die entweder auf der Bühne stehen wollen oder das Team im Servicebereich verstärken.

Als Komparserie und Kleindarsteller sucht die Theaterleitung vor allem Männer aber auch Frauen im Alter zwischen 16 und 65 Jahren. Wen die Bühne nicht reizt, für den gibt es die Möglichkeit, Teil der Piratenfamilie zu werden. Das Piraten Action-OpenAir-Theater Grevesmühlen sucht weiterhin zahlreiche Kräfte, die die Markplatz-Crew im Servicebereich unterstützen und ergänzen. Das Casting findet auf dem Theatergelände statt am Sonnabend, 16. April, von 11 bis 15 Uhr. Anmeldungen sind nicht notwendig, einfach vorbeikommen.

Premiere beim Piraten Open Air in Grevesmühlen Quelle: Michael Prochnow

Von Michael Prochnow