Grevesmühlen/Berlin

Für jede Menge Werbung für Mecklenburg-Vorpommern und Nordwestmecklenburg sorgten die Schauspieler des Piraten Open Air 2011 auf der Grünen Woche in Berlin.

„Die Aussteller aus Nordwestmecklenburg sind überwiegend sehr zufrieden“, bestätigte Matthias Sievert, Pressesprecher der Länderhalle Mecklenburg-Vorpommern. Gegen 14 Uhr konnte die Länderhalle ihren 100 000. Besucher begrüßen und damit nicht genug: Die Mecklenburg-Vorpommern-Halle, deren Bild vor allem die Kulissen des Piraten-Open-Air prägt, ist bereits am Sonnabend von den Messebesuchern zur schönsten Ausstellungshalle gewählt worden.

Anzeige

Mehrere kleine Rekorde

Auf der Verbrauchermesse halten die Schauspielpiraten aus Grevesmühlen gleich mehrerer kleine Rekorde: Mit einer Präsentationsfläche von 1600 Quadratmetern sind sie der größte Einzelaussteller auf der Grünen Woche, zudem haben sie die größte Bühne auf der Messe - die Holzkonstruktion misst 90 Quadratmeter. „Und wir sind die einzigen, die einen künstlichen Wasserfall haben“, erklärte Intendant Peter Venzmer.

Lesen Sie auch: Grevesmühlen: So geht das Piraten Open Air in die Saison 2021

Fast die Hälfte der Länderhalle wird von den Grevesmühlener Schauspiel-Piraten dominiert, an weiteren Ausstellern aus dem Raum Grevesmühlen mangelt es in diesem Jahr. Neben dem Landkreis präsentiert sich noch die Hansa-Milch AG aus Upahl. „Wir nutzen die Verbraucherschau überwiegend, um mit unseren Landwirten in Kontakt zu treten“, sagte Unternehmenssprecher Roland Frölich gestern.

Reichlich Lob

Grevesmühlens Theater-Piraten freuten sich gestern über reichlich Lob von Landrätin Birgit Hesse ( SPD) und Grevesmühlens Bürgermeister Jürgen Ditz (parteilos). Beide besuchten die Messe zusammen mit Kreistagspräsident Klaus Becker ( CDU). „Die Grevesmühlener Piraten sind ein absoluter Hingucker auf der Messe“, erklärte die Landrätin. Der Werbefaktor, der daraus für Nordwestmecklenburg entstehe, sei sehr bedeutend. „Die Piraten präsentieren nicht nur sich und ihr Theater, sondern auch unsere Stadt“, sagte Ditz.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zufrieden zeigte sich auch Landrätin Birgit Hesse mit dem Auftritt in Berlin. Zur Eröffnung des Ländertages spielte gestern die Big Band der Kreismusikschule „ Carl Orff“, die nach einigen Jahren Pause wieder mit in Berlin dabei ist.

Von OZ