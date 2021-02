Das „Piraten Action Open Air Theater“ in Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) investiert in aufwendige Umbauten. Die Zuschauertribünen werden von elf auf 22 Reihen vergrößert und bieten künftig 3200 Gästen Platz. Auch unter Corona-Bedingungen kann so genügend Abstand gehalten werden.