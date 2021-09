Grevesmühlen: Pkw überschlägt sich – Fahrer flüchtet

Grevesmühlen

Bei seiner Flucht vor der Polizei landete ein Autofahrer, der einer Kontrolle entgehen wollte, in der Nähe von Grevesmühlen in einem Maisfeld. Er und sein Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Fahrzeugführer flüchtete zu Fuß weiter.

Wie die Polizei mitteilte, fiel der Besatzung eines Streifenwagens ein Pkw auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit durch Grevesmühlen in Richtung Dassow fuhr. Der Fahrer des VW ignorierte die Anhaltesignale der Beamten. Dabei verließ der VW die B105, fuhr weiter über die Straße Am Bleicher Berg zum Vielbecker Weg. Kurz hinter dem Ortsausgang verlor der Fahrer die Gewalt über sein Fahrzeug, kam nach links von der Straße in das angrenzende Maisfeld ab. Dort kam das Auto auf dem Dach zum Liegen.

Der Fahrzeugführer verließ den Unfallort zu Fuß, wurde aber durch die Polizisten erkannt. Den 19-jährigen Beifahrer konnten die Einsatzkräfte noch im Fahrzeug feststellen. Rettungskräfte brachten den leichtverletzten Mann ins Krankenhaus. Bei der Suche nach dem Fahrer unterstützte die Freiwillige Feuerwehr Grevesmühlen mit einer mit Wärmebildkamera ausgestatteten Drohne. Auch der Polizeihubschrauber kam im Rahmen der Suche zum Einsatz.

Am Freitagvormittag wurde der 33-jährige Fahrzeugführer in seiner Wohnung angetroffen. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt. Das verunfallte Fahrzeug wurde zur Spurensicherung beschlagnahmt. Der entstandene Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Von OZ