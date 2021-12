Grevesmühlen

Optimale Bedingungen für die Schüler in Grevesmühlen soll es in spätestens acht Jahren geben, wenn das Projekt „Schulcampus 2030“ fertig und seinem Namen gerecht wird. „Auch wenn 30 Millionen Euro eine Riesensumme für die Stadt ist, das Projekt ist wichtig und auch finanzierbar, wie uns die Kämmerin erklärt hat“, sagt Elvira Kausch, Stadtpräsidentin von Grevesmühlen. „Ich bin froh, dass wir den Schulcampus auf den Weg gebracht haben.“ 

Elvira Kausch (parteilos, Fraktion Die Linke) zum Schulcampus: „Auch wenn 30 Millionen Euro eine Riesensumme für die Stadt ist, das Projekt ist wichtig.“ Quelle: Michael Prochnow

Und nicht nur das. Kurz vor Jahresende ist auch das zweite Mega-Projekt einen großen Schritt weitergekommen. Der Großgewerbestandort an der A 20 zwischen Upahl und Grevesmühlen soll umgesetzt werden. „Eigentlich wollten wir die Entscheidung schon im April treffen, aber weil Amazon seine Entscheidung immer wieder verschoben hat, gab es inzwischen Zweifel, ob wir die Pläne auch tatsächlich vorantreiben wollen.“ Doch mittlerweile gibt es deutliche Signale aus der Konzernzentrale, Grevesmühlen und Upahl – beide Kommunen werden das Gewerbegebiet gemeinsam bauen – bereiten die entsprechenden Verträge vor. „Dafür wird es Sondersitzungen geben, die entweder noch im Januar oder im Februar stattfinden“, betont die 66-Jährige.

Bildung, Arbeitsplätze, Wohnraum

Die Kritik an der Ansiedlung sowohl des Logistikzentrums als auch anderer Firmen ist auch bei der Stadtpräsidentin angekommen. „Natürlich gab es auch kontroverse Debatten in der Stadtvertretung dazu, aber am Ende gab es demokratische Entscheidungen. Und aus meiner Sicht kann ich sagen, die Geheimniskrämerei der letzten Monaten fand ich nicht gut. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir diese Entwicklung brauchen.“ Bildung, Arbeitsplätze und damit auch Bauplätze und Wohnraum für Familien, das ist es, worauf Grevesmühlen derzeit setzt. Dass dazu auch die Entwicklung der Innenstadt zählt, weiß die 66-Jährige. „Ich freue mich auch darüber, dass 2022 endlich die Arbeiten an den Wasserspielen in der August-Bebel-Straße beginnen werden.“ Der Platz vor der Bäckerei Freytag und der Raiffeisenbank soll nicht nur neu gestaltet, sondern mit einem Brunnen auch deutlich attraktiver werden.

Ideen für das Naherholungsgebiet Ploggensee

Apropos Attraktion: Im Gespräch ist immer noch eine Fußgängerbrücke über die B 105, die den Ploggenseering mit dem Naherholungsgebiet Ploggensee verbinden soll. Bislang müssen Fußgänger eine steile Treppe und anschließend die vielbefahrene B 105 überwinden, um dorthin zu gelangen. „Naja, ich finde die Idee mit der Brücke nicht schlecht, aber ich denke, wir haben andere Dinge vor der Brust, die es umzusetzen gilt. Wenn aber das DRK am Ploggensee wirklich investiert und dabei diese Brücke mit abfällt, dann habe ich nichts dagegen.“ Der DRK-Kreisverband spielt seit Monaten mit der Idee, anstelle der Baracke, die geraume Zeit als Impfzentrum genutzt wurde, betreutes Wohnen in mehreren Neubauten anzubieten. Das Problem: „Bisher liegen der Stadt keine konkreten Pläne vor, wir haben zwar davon gehört, aber mehr auch nicht“, sagt die Stadtpräsidentin. Mit der Idee als solcher könne sie sich durchaus anfreunden. „Aber nur, wenn die Festwiese bleibt wie sie ist, dieser Platz ist wichtig für Grevesmühlen.“

Ein Schwimmbad für Grevesmühlen?

Wichtig wäre auch ein Schwimmbad. Die Idee, die Stadtvertreterin Christiane Münter vor Jahren ins Leben gerufen hatte, ist mittlerweile so weit gediehen, dass es sowohl ein Konzept als auch einen möglichen Standort, nämlich hinter dem Imbiss am Ploggensee, gibt – aber auch den Hinweis, dass ein Schwimmbad pro Jahr rund eine Million Euro Verlust einfährt. „Ich kenne niemanden, der wirklich gegen ein Schwimmbad wäre. Aber die Stadt kann es nicht betreiben. Ich hoffe ja darauf, dass das Land den Punkt aus dem Koalitionsvertrag umsetzt, in dem festgelegt wurde, dass jedes Kind schwimmen lernen soll.“ Wenn es entsprechende Förderungen gebe, dann würde Grevesmühlen auch das Schwimmbad bekommen.

Öffentliche Toiletten sind Mangelware

Ein Stück näher ist indes die Lösung in Sachen fehlendes Toilettenhäuschen auf der Bürgerwiese gerückt. Nachdem Eltern sich mehrfach darüber beklagt hatten, dass an Grevesmühlens größtem und beliebtesten Spielplatz keine Toilette vorhanden sei, suchte die Verwaltung nach einem Ausweg. Wie Elvira Kausch jetzt mitteilte, gibt es die Idee, dass zumindest in den Sommermonaten die Toilette im Vereinshaus bis 22 Uhr geöffnet bleiben könnte. Auch am Bahnhof gibt es eine Lösungsvariante. Weil auch dort die öffentlichen Toiletten fehlen, soll das WC im Bahnhof von außen zugänglich sein.

Von Michael Prochnow