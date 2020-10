Grevesmühlen

Die Hausarztpraxis von Beate Hohberg am Wasserturm in Grevesmühlen wwurde erweitert. Fast zwei Jahre ist es her, dass Beate Hohberg die Praxis von Frau Cornelia Oemler in dem Flachbau am Wasserturm übernommen hat. Durch die Schließung der angrenzenden Zahnarztpraxis von bot sich ihr die Möglichkeit zur Erweiterung ihrer Praxisräume.

Die Arbeiten sind inzwischen abgeschlossen, die Praxis für Allgemeinmedizin und Akupunktur hat in der vergangenen Woche in den neuen Räumen ihren Betrieb aufgenommen.

Alte Praxis wird jetzt umgebaut

Durch die umfangreichen Sanierungs- und Umbaumaßnahmen wurden so neue Räume für die Patienten der Praxis geschaffen. Der bisherige Praxisbereich wurde von etwa 100 auf 250 Quadratmeter erweitert. Der erste Bauabschnitt ist damit bewältigt, im zweiten Abschnitt wird die bisherige Praxis saniert und umgebaut.

Vor zwei Jahren übernahm Beate Hohberg (rechts) die Praxis von Cornelia Oemler. Quelle: Archiv

Dadurch entsteht in naher Zukunft ein separater Zugang für mögliche Coranatests, getrennt vom täglichen Praxisablauf. Hierfür müssen dann extra Termine telefonisch vereinbart werden. Zusätzlich entsteht ein eigener Bereich für die Anwendung von Akupunkturen. Zukünftig wird es dann auch einen rollstuhl- und rollatorgerechten Zugang zur Praxis geben.

Die Öffnungszeiten der Praxis sind weiterhin: Für die Akutsprechstunde montags und dienstags von 10 bis 12 Uhr, mittwochs vom 8 bis 10 Uhr, donnerstags von 16 bis 18 Uhr und freitags von 10 bis 12 Uhr. Die regulären Sprechzeiten sind montags von 8-13 und 14.30-16 Uhr; dienstags von 8-12 Uhr, mittwochs von 8-12 Uhr, donnerstags von 15-19 Uhr und freitags von 8-12 Uhr. Alle Patienten mit Infektionssymptomen sollen sich telefonisch vorher in der Praxis zur Terminvereinbarung anmelden. Telefonisch ist die Praxis weiterhin unter 03881/3097 erreichbar.

Von Michael Prochnow