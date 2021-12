Grevesmühlen

Heike Matyssek hat’s nicht weit zum nächsten Coronatest. „Ich finde es total schön, dass es hier ist“, sagt die 63-jährige Grevesmühlenerin im Testzentrum „My Style.“ Silvi Grosser hat es Anfang Dezember im Grünen Weg eröffnet. Damals war das ein Versuch mit ungewissem Ausgang. Heute ist die 45-Jährige froh, dass sie ihn gewagt hat. Sie sagt: „Man tut vielen Menschen etwas Gutes. Dafür sind sie dankbar.“ Immer wieder bekommt Silvi Grosser Lob.

Jeden Tag lassen sich zwischen 60 und 80 Frauen und Männer von ihr testen. Besonders groß ist die Nachfrage an Feiertagen. Der 25. Dezember war bisher der Tag mit den meisten Testwilligen. Rund 200 kamen in den Container, Grüner Weg 29. Silvi Grossers Mann Sven und die beiden Söhne Til und Jim halfen an dem Tag. Das Testen war aber allein Silvi Grossers Aufgabe. Eine Ärztin mit viel Testerfahrung hat sie geschult. Von Hause aus ist Silvi Grosser Diplom-Wellnesstrainerin und Kosmetikerin.

Zahlreiche Gaststättenbesucher an den Feiertagen

Für ihren Beruf galt nach einer Verschärfung der Corona-Regeln in Mecklenburg-Vorpommern: Alle Kunden müssen getestet sein. So erkannte Silvi Grosser den Bedarf.

An den Weihnachtsfeiertagen kamen viele Menschen zu ihr, die in einer Gaststätte essen wollten. In Lokalen gilt die 2G-plus-Regel. Gäste müssen also nicht nur geimpft oder genesen sein, sondern auch getestet – und das mit Nachweis.

Das Corona-Testzentrum „My Style“ in Grevesmühlen öffnet in einem Container, Grüner Weg 29. Quelle: Jürgen Lenz

Silvi Grosser freut sich, dass Einwohner von Grevesmühlen und Umgebung unter diesen Bedingungen in Lokale gehen. Sie lobt: „Ich finde es gut, dass die Gastronomen unterstützt werden.“ Sie seien jetzt darauf angewiesen.

Konzertbesucher lassen sich testen

Am zweiten Weihnachtsfeiertag half Silvi Grosser einigen Besuchern des Weihnachtsoratoriums in Schönberg. In das Konzert durfte nur, wenn geimpft oder genesen war und sich maximal 24 Stunden vorher testen ließ. Dieselbe Regel galt für die Sänger und Instrumentalisten. So sorgte die Kirchengemeinde als Veranstalterin dafür, dass das Weihnachtsoratorium nicht ein zweiten Mal ausfallen musste und trotzdem die Gesundheit der Besucher und Musiker geschützt wurde.

Das Publikum war allerdings deutlich kleiner als in den Jahren vor der Pandemie. „Wir hatten 80 Besucher. Unter normalen Umständen wären es wieder 150 bis 200 gewesen“, erklärt Konzertmanager Karsten Lessing. Atmosphärisch sei es ein sehr schönes Konzert gewesen. „Es wurde wirklich Weihnachten in der Kirche.“ Dazu beigetragen hat Silvi Grosser mit ihrem Testangebot an den Feiertagen.

Ein junger Mann aus Rostock hatte allerdings Pech. Er wollte in Grevesmühlen mit seinen Eltern essen gehen, doch das Ergebnis des Schnelltests war positiv. Solche Fälle sind bei Silvi Grosser selten. Sie spricht dann mit dem Kunden, bittet ihn, einen PCR-Test machen zu lassen. Eine Meldung bekommt auch das Gesundheitsamt. Sie ist es Vorschrift.

Testzentrum öffnet Silvester und Neujahr

Silvi Grosser öffnet ihr Testzentrum „My Style“ auch an Silvester. Dann steht sie von 10 bis 14 Uhr für Testwillige bereit. Am Neujahrstag kann ihre Teststation von 12 bis 15 Uhr besucht werden und am Sonntag, den 2. Januar, von 14 bis 18 Uhr. An den Tagen vor Silvester ist das Testzentrum „My Style“ täglich von 11 bis 13 Uhr und von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Onlineanmeldung: https://app.testformular.de/termin/mystyle.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die meisten Testwilligen kommen aus Grevesmühlen und Umgebung zu Silvi Grosser. Sie berichtet: „Wir haben auch viele Hamburger, die hier zu Besuch sind.“ Die Zufahrt zum Testzentrum „My Style“ führt über die Wismarsche Straße, Am Wasserturm und Straße des Friedens. Vom Grünen Weg aus kommen Testwillige nur noch zu Fuß zu Silvi Grosser. Sie können in der Nähe parken und über eine Treppe gehen.

Im Testzentrum bietet Silvi Grosser einen Warteraum und einen separaten Testraum. Nach ihrer Auskunft hat noch nie jemand draußen gewartet.

Von Jürgen Lenz